北中南三都建築文化遺產展 串起歷史故事

（中央社記者郝雪卿台中15日電）由34位畫家與攝影家齊聚聯展的「北中南三都建築文化遺產展」，今天在台中市役所開幕，以台南、台中、台北等地古蹟與歷史建築為題材的手繪圖作及攝影，串起台灣歷史故事。

「北中南三都建築文化遺產展」下午在台中市役所舉行開幕儀式，台中市副市長陳子敬、文化局代理局長張大春、力麗集團董事長郭銓慶、古典玫瑰園事業集團董事長黃騰輝等人一起揭幕，開啟兩扇象徵台灣歷史建築意義的大城門。

自己也以台中市役所畫作參展的黃騰輝表示，這次參與展出的60幅畫作與21幅攝影作品，題材對象都是歷史建築，見證台灣歷史發展痕跡。

前警政署副署長蔡俊章以水墨畫作「台中知事官邸」參展，他說，從警界退休3年多來致力創作，這次嘗試以歷史建築為對象，將歷史重新呈現在大家面前，見證台灣建築變遷。

雖然過去一直擔任警職，但工作之餘就是繪畫，他覺得這是理性與感性結合，是他最好的舒壓方式，從就讀台中二中時受到美術老師費熙的啟蒙，後來又跟隨李轂摩大師學習，退休後又努力創作不斷，3年多已創作200多幅作品，還在海內外展出。

主辦單位財團法人力麗社會福利慈善事業基金會指展出題材對象為台灣地區三處首建都、曾建都與現建都（台南、台中、台北）古蹟與歷史建築，為開台近400年首三都早期絕大部分「歷史建築大集錦」，以多樣手繪圖作串起「台灣歷史故事」方式呈現，提供參觀者細細品賞藝術作品、緬懷歷史建築與回憶台灣歷史。（編輯：翁翠萍）1080215