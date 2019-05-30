張家銘進駐中市休閒農場 石雕作品呈現自然之美

（中央社記者趙麗妍台中30日電）藝術家張家銘日前進駐台中市外埔區星月大地休閒農場，他耗時2周將9.3公噸大樸石雕刻出「豬事大吉」作品，目前在園區展覽，透過無太多修飾的石雕和遊客對話，體現自然之美。

台中后里與外埔交界的星月大地景觀休閒園區，可遠眺火炎山百變山色，日前邀請張家銘進駐，提供20多顆大安溪樸石供他挑選創作，張家銘耗時二周創作，和石頭對話後，保留石頭的原形，稍作打磨、修飾，完成了「豬事大吉」作品。

石勢、隨心意、剝除部分石材，讓石頭內藏的生命甦醒，保留石頭原有的美，去蕪存菁，這是張家銘的創作理念。9.3公噸的大石躺在碧綠草地上，石頭線條圓滑，清楚可見豬耳、豬鼻，石雕作品如天成。

張家銘說，石頭在溪流中翻滾，河水已雕塑出最天然的形狀，這是大自然美工，他不需再多加破壞，保留石頭原形，希望可以開啟欣賞者更多元的想像。

星月大地同時引進李承亮作品「時光旅行艙」，進入旅行艙中，靜聽環境中聲音，透過旅行艙中光影的顏色，遐想彷彿置身太空中，可短暫拋棄世俗煩憂，感受大自然靜謐之美。「時光旅行艙」將在園區中展示1年。（編輯：陳俊碩）1080530