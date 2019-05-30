更多編輯台推薦新聞：
特檢稱通俄調查未證明川普無罪 國會彈劾呼聲再起
國際

特檢稱通俄調查未證明川普無罪 國會彈劾呼聲再起

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

綜所稅申報剩不到3天 還有86萬戶沒報稅
產經

綜所稅申報剩不到3天 還有86萬戶沒報稅

早安世界》民進黨中執會通過 總統初選納手機民調對比柯韓
早報

早安世界》民進黨中執會通過 總統初選納手機民調對比柯韓

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

張家銘進駐中市休閒農場 石雕作品呈現自然之美

最新更新：2019/05/30 10:27

（中央社記者趙麗妍台中30日電）藝術家張家銘日前進駐台中市外埔區星月大地休閒農場，他耗時2周將9.3公噸大樸石雕刻出「豬事大吉」作品，目前在園區展覽，透過無太多修飾的石雕和遊客對話，體現自然之美。

台中后里與外埔交界的星月大地景觀休閒園區，可遠眺火炎山百變山色，日前邀請張家銘進駐，提供20多顆大安溪樸石供他挑選創作，張家銘耗時二周創作，和石頭對話後，保留石頭的原形，稍作打磨、修飾，完成了「豬事大吉」作品。

石勢、隨心意、剝除部分石材，讓石頭內藏的生命甦醒，保留石頭原有的美，去蕪存菁，這是張家銘的創作理念。9.3公噸的大石躺在碧綠草地上，石頭線條圓滑，清楚可見豬耳、豬鼻，石雕作品如天成。

張家銘說，石頭在溪流中翻滾，河水已雕塑出最天然的形狀，這是大自然美工，他不需再多加破壞，保留石頭原形，希望可以開啟欣賞者更多元的想像。

星月大地同時引進李承亮作品「時光旅行艙」，進入旅行艙中，靜聽環境中聲音，透過旅行艙中光影的顏色，遐想彷彿置身太空中，可短暫拋棄世俗煩憂，感受大自然靜謐之美。「時光旅行艙」將在園區中展示1年。（編輯：陳俊碩）1080530

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報