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掌握古物現況 台南建立巡查執行作業SOP

最新更新：2019/09/12 11:16
台南市文化資產管理處建立古物巡查執行作業SOP，於2018年開始執行，精確掌握古物現況。（台南市文資處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年9月12日
台南市文化資產管理處建立古物巡查執行作業SOP，於2018年開始執行，精確掌握古物現況。（台南市文資處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年9月12日

（中央社記者張榮祥台南12日電）台南古物逾600件，台南市文化資產管理處開全國各縣市先河，制定「台南市古物保存巡查輔導機制先期評估計畫」，建立古物巡查執行作業SOP，精確掌握古物的現況。

台南市文資處人員今天指出，文資處2017年著手規劃「台南市古物保存巡查輔導機制先期評估計畫」，2018至2019年間委託國立台南藝術大學執行，完成台南市古物詳實的健康檢查，且以科學化、系統化方式，精確掌握古物現況，為每件古物訂定後續定期檢視追蹤的頻率及重點。

文資處人員表示，台南市古物多，全國各縣市也僅台南市制定全面的巡查計畫，建立古物巡查執行作業SOP，以利古物的保存巡查。

文資處統計，截至今年8月底，台南已指定公告古物，分別是國寶3組6件、一般古物79組648件，古物數量居全國地方政府之冠，台南從2018年起展開古物的全面體檢。

文資處人員說，台南600多件古物，材質包含紙質、木質、石質、金屬質、陶質、玉質等6種類型，不同材質特性都對應不同的保存維護重點。

此外，個別古物本身的保存狀況、環境條件不同，各自面對的古物保存維護及管理課題也有差異，如何精準掌握每件古物的健康狀況、環境、人力資源條件及可能潛在的危害因子，是目前主管機關和所有權人面臨的重大挑戰。（編輯：卞金峰）1080912

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