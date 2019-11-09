菲國巴丹島和蘭嶼語言相似 拼板舟地下屋已消失

菲律賓巴丹島3位藝術家近日參訪蘭嶼文物館和園區內地下屋，因巴丹島語言和達悟族有60%相似，幾乎可和達悟族人流暢溝通。（瑪拉歐斯提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年11月9日

（中央社記者盧太城台東縣9日電）菲律賓巴丹島3位藝術家這幾天訪問蘭嶼，巴丹島語言和達悟族有60%相似，溝通流暢；不過，巴丹人雖然也有拼板舟和地下屋名稱，但這2種文化在當地已消失200多年。

由藝術家組成的團體海島、海民－魚刺客The Islands and Islanders - Fishsnipers策畫，幾位巴丹島年輕藝術家到台灣環島進行藝術交流，這幾天在蘭恩基金會邀請下到蘭嶼參訪和創作。

促成蘭嶼行程的蘭嶼文史工作者瑪拉歐斯今天表示，到蘭嶼的巴丹島藝術家分別是Xavier Abelador、Mytz Abelador、Joana Jose，昨天首先參訪蘭嶼文物館和園區內地下屋，接著前往漁人部落參觀牧師董森永的TAO工作室。

其中Mytz Abelador是原住民伊巴丹人，因語言和達悟語有60%相似，幾乎可和達悟族人流暢溝通，董牧師夫婦一見如故、熱情歡迎，也分享蘭嶼老照片和過去蘭嶼巴丹島之間的故事。

接著一行人前往野銀部落，深入聚落裡尋訪傳統地下屋，在當地人周長源的解說下，眾人對達悟族祖先的生活智慧嘖嘖稱奇，更在地下屋內外流連忘返。

接著藝術家們到蘭恩幼兒園，請孩子們畫下最喜歡的蘭嶼元素，有人畫了飛魚、有人畫了拼板舟，這些元素將做為藝術家在蘭嶼的壁畫創作靈感。

藝術家們也教孩子用棉繩玩色，在畫紙上拉線暈染，小孩們都興奮地說：「還要再畫一張！」作品也相當令人驚豔。

瑪拉歐斯說，菲律賓巴丹島的語言和蘭嶼達悟族相似度60%，像是問候語、土地、海洋、風、拼板舟、地下屋，發音都一樣，但是巴丹島的拼板舟和地下屋在西班牙統治下已經消失200多年了。

瑪拉歐斯表示，接下幾天藝術家們將在蘭恩創作，預計11月11日離開蘭嶼前往高雄。（編輯：謝雅竹）1081109