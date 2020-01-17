屏東戲曲故事館迎新春 布袋戲偶展及歌仔戲演出

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）屏東戲曲故事館新的一年首檔展覽邀請來自雲林的木藝堂展出八家將、哪吒、電音三太子及日本的陰陽師等自創戲偶；縣政府文化處表示，年初3下午則有明華園日字戲團演出。

文化處表示，因應農曆春節，屏東戲曲故事館自24日除夕起休館3天，27日年初3下午3時30分邀請明華園日字戲劇團演出。至於雲林木藝堂戲偶展即日起至4月19日。

文化處指出，雲林是布袋戲故鄉，木藝堂創辦人方志銘從小就是個布袋戲迷，從看戲、收藏戲偶到製偶，木藝堂堅持傳統布袋戲文化的保存，也融入新創意，結合地方特色，發展布袋戲文創，提供戲迷交流的平台。不僅聞名國內，到大陸參展也受到好評。

文化處表示，木藝堂的展出以宗教為主要概念，華麗的家將系列保留了傳統廟會文化臉譜與結合現代盔甲製成的偶衣，讓人有耳目一新的感覺。還有以日本陰陽師為創作發想背景，創造出平清盛、望月天一、星野苑海等代表性角色，逼近真人彩妝的雕刻技術，展現布袋戲文化的多元價值。

文化處表示，屏東戲曲故事館向來以潮州3大文化布袋戲、歌仔戲、皮影戲為策展主軸，展覽期間至屏東潮州戲曲故事館參觀者，打卡並於「屏東戲曲故事館」粉絲專頁按讚，可獲得精美小禮物。（編輯：陳俊碩）1090117