南鐵地下化施工 挖出疑是清領台灣府城垣遺跡

台南市鐵路地下化工程挖出疑清領時期台灣府城垣遺跡地點位於東區和北區交界，台南市文資處12日指出，文資處已數次邀集專家學者會勘，且要求鐵道局委託考古團隊就出土遺構進行調查，市府及施工單位將審慎處理，不會破壞。（台南市文化資產管理處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年2月12日

（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市鐵路地下化工程施工沿線，去年12月下旬挖出疑是清領時期台灣府城垣遺跡，當地工程已暫停，台南市文化資產管理處將會勘調查，確認後再依法妥善保存。

南鐵地下化工程挖出疑似清領時期台灣府城垣遺跡的地點，位於台南市東區和北區交界，這個發現也已被人PO上社群平台臉書（Facebook）。

台南市文資處今天發布新聞稿指出，文資處已數次邀集專家學者會勘，且要求鐵道局委託考古團隊就出土遺構進行調查清整，市府及施工單位將審慎處理，不會破壞。

文資處人員告訴中央社記者，比照歷史圖資，小東路南側確認發現三合土結構，這個地點靠近台灣府城垣的大北門，但是否就是大北門，有待調查確認。

小東路北側則被發現疑似清代磚造遺構，此處遺構位於台灣府城垣外，初判應該是居民建築，後來受到開發影響，現場殘存較不完整。

台南市長黃偉哲已要求文資處以嚴謹審慎態度因應，南鐵地下化工程施工期間若發現疑似遺構，務必依法辦理；文資處也將持續監督及要求鐵道局落實施工監看，以確保文資價值標的物獲得及時、必要和適當保存。（編輯：謝雅竹）1090212