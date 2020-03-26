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吳晟出版新書北農風雲 不妄想為女兒平反

最新更新：2020/03/26 19:38

（中央社記者吳哲豪彰化26日電）作家吳晟出版新書「北農風雲」，寫下女兒吳音寧擔任北農總經理的始末。吳晟說，出版書籍不妄想平反，只是希望還原事實，也希望留下紀錄，作歷史見證，提供社會省思。

本名吳勝雄的吳晟，曾經擔任過國中生物科教師，是著名的台灣鄉土文學作家，創作以新詩為主，出版的書籍有「吳晟散文選」、「吳晟詩選」等，而吳晟的女兒吳音寧也是作家，在擔任台北農產運銷公司總經理任內引發不少風波，在2018年11月遭到解職。

吳晟最近出版新書「北農風雲－滿城盡是政治秀」，自行蒐集報章資料以及台北市議會開會資料，寫下吳音寧在擔任北農總經理任內歷經的爭議事件，吳晟接受媒體採訪時說，這本書不是小說，而是報告書。

吳晟說，他身為父親卻看到女兒被糟蹋攻擊，後來女兒被攻擊的內容證明都是假的，他被女兒要求不要發聲，避免被捲入風暴，但他仍耿耿於懷，最後選擇用文字就他所知道的事情記錄下來作為歷史見證，而在寫作過程中，自己的心情也不知不覺平復，個人怨恨也逐漸消失。

在「北農風雲－滿城盡是政治秀」一書中，吳晟形容台北市長柯文哲是一個習慣推諉、卸責和撇清的人；作為一個領導者，十分的搖擺，缺乏核心價值，更常透過一、兩句不是事實，但方便被操作成標題的語言，試圖帶風向，柯文哲最在意的是民調，是因應輿論該做什麼樣的調整。

吳晟認為，在北農風暴中，他更大的憂慮在於事件赤裸裸暴露出台灣農業，長年以來被當作政治鬥爭的工具在操作。他寫這本書，無意妄想什麼平反，只是期盼還原事實，揭開暗藏的玄機，留下紀錄，作歷史見證，提供整個社會共同省思。（編輯：屈享平）1090326

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