動畫音樂喚童年 彩虹城市管樂團以演出表達感謝

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彩虹城市管樂團是由一群對LGBTQ+族群友善且熱愛管樂的人士組成，致力以音樂演出捍衛平權。（彩虹城市管樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 110年12月25日

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（中央社記者趙靜瑜高雄25日電）彩虹城市管樂團成立6週年，樂團以「同年同樂」概念出發，藉由回顧童年記憶中的樂曲，來表達並感謝曾經為樂團付出、為彩虹付出、為平權付出的所有人。

彩虹城市管樂團25日發布新聞稿表示，彩虹城市管樂團由一群對LGBTQ+族群友善且熱愛管樂的人士組成，參與每年與平權有關的活動與慈善活動，致力於LGBTQ+發聲、捍衛平權。團員組成多不是職業樂手，但固定在每週日晚間練習，培養彼此默契以及演奏實力。

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彩虹城市管樂團李健彰表示，樂團草創之初，面臨相對保守的社會風氣及經費資源有限的環境，一路上受到許多人的幫助與提攜，今年正逢彩虹城市管樂團成立6週年，樂團將以「同年。同樂」的概念，作為2021年年度音樂會的主軸。

音樂會曲目包括「超級瑪利歐兄弟」、「童年回憶」、「諾亞方舟」、「吉卜力動畫組曲」、「美國卡通組曲」以及「太空戰士VII 最終幻想」等。音樂會將於12月25日舉行，地點在新北市藝文中心演藝廳。（編輯：黃世雅）1101225