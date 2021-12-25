三峽宰樞廟重修竣工 馬英九：莫忘乙未戰爭抗日

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前總統馬英九（前右3）25日到新北市三峽區宰樞廟，出席建廟245週年暨廟宇重修竣工入火安座大典，先在宰樞廟臨時行宮上香祈福，並將所供奉神尊請回原廟安座。中央社記者黃旭昇新北市攝 110年12月25日

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市市定古蹟三峽宰樞廟，今天重修竣工安座；前總統馬英九應邀致詞表示，除感謝地方信仰中心庇佑風調雨順、國泰民安，也不要忘記1895年乙未戰爭，先民英勇齊心抗日的精神。

前總統馬英九今天出席三峽宰樞廟建廟245週年暨廟宇重修竣工入火安座大典，他先前往宰樞廟臨時行宮上香祈福，並將供奉的玄天上帝等神祇，請到修建完成的原廟安座。

馬英九偕同宰樞廟主任委員李楷瑞、新北市政府民政局長柯慶忠、文化局主任秘書翁玉琴、中國國民黨籍市議員林金結、江宜臻、三峽廣行宮管理委員會主委黃騰霆等人祈福。他並以前總統身分，帶領信眾在白米堆置成的「米龍」前團拜祈福，且集香插在香爐成為頭香。

馬英九致詞表示，宰樞廟是李氏家族在清乾隆42年（西元1777年）於開墾三峽時建廟，後來為大眾的信仰中心，將近2年修建完成。主委李楷瑞一家3代擔任秀川里長共60年，相當罕見。宰樞廟外也發揮玄天上帝濟世關懷信念，對弱勢送暖的傳統善良精神。

馬英九說，大家也不要忘記1895年發生於新北市三峽區隆恩埔的乙未戰爭，日本近衛師團進攻台灣，卻因輕敵被三峽、土城、樹林的反抗義勇軍擊敗。也稱「三角湧之役」的龍恩埔之役，是台灣先民當年在日本軍隊鐵蹄下英勇抗暴的歷史，值得懷念。

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新北市議員林金結、江宜臻接受中央社記者訪問都表示，三峽宰樞廟是三峽、鶯歌、土城、樹林區的重要歷史據點和信仰中心，也是三鶯地區第1座列為市定古蹟的寺廟，每年中元三峽放水燈活動更是年度盛事，凝聚三峽人情感。希望歷經2年重修完成後，可持續推動三峽老街、清水街一帶成為在地文史重鎮。

李楷瑞說，三峽宰樞廟是濁水溪以北第1座主祀玄天上帝的寺廟，歷史悠久；由於廟宇以木造、土磚結構打造，年久失修出現白蟻蛀蝕、土角牆剝落，由政府出資新台幣1815萬元重修。（編輯：李錫璋）1101225

前總統馬英九（右3）25日應邀出席三峽宰樞廟245週年暨重修竣工入火安座大典，致詞時表示，勿忘西元1895年乙未戰爭，是台灣先民當年在日本軍隊鐵蹄下英勇抗暴的歷史，值得懷念。中央社記者黃旭昇新北市攝 110年12月25日

前總統馬英九（前）25日出席三峽宰樞廟建廟245週年暨廟宇重修竣工入火安座大典，與現場來賓等人一同將宰樞廟供奉神尊請到修建完成的原廟安座。中央社記者黃旭昇新北市攝 110年12月25日

新北市三峽區宰樞廟建廟245週年暨廟宇重修竣工入火安座大典25日登場，前總統馬英九（中排右2）出席與會，參香祈福。中央社記者黃旭昇新北市攝 110年12月25日