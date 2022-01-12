獲國家文藝獎 布拉瑞揚：把獎獻給相信我的人

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）新科國家文藝獎得主布拉瑞揚回鄉創立布拉瑞揚舞團，探索原住民身體文化與舞蹈的交融。他首度發表感言說，謝謝一路上支持過他、相信他的每個人，感謝舞者與行政團隊不離不棄。

布拉瑞揚．帕格勒法10日接受中央社訪問時表示，他特別要將獎獻給已故現代舞老師羅斯‧帕克斯（Ross Parkes），「如果不是他1984年受林懷民老師邀請來台，擔任北藝大舞蹈系現代舞教師，指導現代舞技巧，台灣現代舞不會這樣蓬勃發展。」

布拉瑞揚．帕格勒法出身排灣族，回部落前是雲門舞集舞者及編舞家，隨團在世界巡演。歷經多年自我身分認同的追尋，2015年返回家鄉台東創立布拉瑞揚舞團，深耕部落，勇敢觸碰當代原住民的敏感議題，經年不輟的創作建構獨特身體美學，創造了原民舞蹈與時代並行的當代性。

布拉瑞揚說，羅斯‧帕克斯動作講解清晰，親自示範，同時也為學生建立排練、演出、展演等幕前幕後的工作規範和觀念，建立起台灣現代舞蹈發展的系統，影響深遠，「我覺得他最有資格拿到這個獎，但他不是中華民國籍，後來我思考很久，同意被推薦，心想如果拿到獎，我要把這個獎獻給他。」

去年12月國家文藝獎宣布當天，布拉瑞揚正在舞團排練，連國家文化藝術基金會專人報喜訊的電話都沒有接到，「排練中間休息，我看到手機有數十通未接來電，內心突然慌了，不知道要跟大家說什麼，立刻按下飛航模式。」布拉瑞揚的父母親還是幾天後台東縣政府到家裡來「貼紅榜」，才知道兒子得了獎。

布拉瑞揚說，「舞團回家跳舞這件事，最大的影響是讓更多人欣賞演出，開發了不同於劇院的觀眾，這些舞者功不可沒。」

回想以前在台北生活，布拉瑞揚多多少少都有物質上的追尋，「回到部落之後，我只要有咖啡就可以滿足。」布拉瑞揚如果不是要出去巡演，每天的生活都很一致，「每天在宿舍起床後，到附近2家其中1家店吃早午餐，下午1時30分準時到排練場，結束後去健身房，接著咖啡廳，再回宿舍。」

布拉瑞揚說，「創作上的豐富，生活上的簡單，這是我的生活現狀，也許是因為資源很少，所有的事情都會讓我心存感謝，正向思考。」

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今年布拉瑞揚舞團將為北藝中心做開幕演出，將以泰雅文化為主，深化身體跟原住民演出的發展；2023年也將首度以自己的排灣文化為核心，為兩廳院台灣國際藝術節創作新作。

布拉瑞揚表示，回部落之前，因知道自己有創作瓶頸，「我知道西方編舞技術是我的養成，那些對音樂的觸動產生的創作，不是我真正的內心世界。」直到回家創立布拉瑞揚舞團之後，「原住民的文化成為我創作上最大的收穫，我想起過去我因為原住民而被歧視，而逃避：但現在我有說不盡的感謝，我可以在這個接近半百的階段，仍然有不斷學習的機會。」（編輯：張芷瑄）1110112