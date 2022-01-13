疫情中堅強 林昭亮台北大師星秀音樂節師資精彩

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旅美小提琴家林昭亮（中）創立的台北大師星秀音樂節（TMAF）2022年將邁入第4屆，他表示，希望能營造一個完全沉浸於音樂的環境，讓音樂學子都能有所收穫。（台北大師星秀音樂節提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月13日

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）由旅美小提琴家林昭亮創辦的台北大師星秀音樂節（TMAF）預定今年暑假在台北登場，師資一字排開陣容堅強，知名指揮長野健也將首度來台帶領樂團共演。

林昭亮今天接受中央社越洋專訪時表示，謝謝音樂界與企業界贊助跟支持，才能促成音樂節持續性舉辦，「我對我們優秀的教師名單感到非常滿意。」

2019年夏天，林昭亮創辦台北大師星秀音樂節後，一路未曾停下腳步，即使2020年全球開始遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，TMAF還是舉辦，今年則預定7月31日至8月14日在台北舉行。

林昭亮表示，今年延續過去「豪華版」師資，邀請到知名指揮大師，身兼漢堡國家歌劇院音樂總監暨漢堡愛樂國家管弦樂團首席指揮長野健（Kent Nagano）將加入師資群。

長野健首次來台，便將帶領TMAF管絃樂團於台灣北中南3個國家場館巡演，曲目將挑戰貝多芬「三重協奏曲」及馬勒「第四號交響曲」。

弦樂教授群除了林昭亮之外，還有包括紐約愛樂樂團首席黃欣、東京弦樂四重奏創團小提琴家原田幸一郎、小提琴家諏訪內晶子、紐約愛樂中提琴首席辛西雅．菲爾普斯、福爾摩沙四重奏中提琴家陳則言、紐約愛樂大提琴首席卡特．布雷、洛杉磯愛樂大提琴副首席洪本倫、紐約愛樂低音提琴首席提莫西．柯布。

管樂則有柏林愛樂單簧管首席溫徹．富赫斯、阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席艾蜜莉．貝儂、英國市政廳音樂及戲劇學院雙簧管教授戈登．杭特、新加坡楊秀桃音樂學院低音管教授張晉民、紐約大都會歌劇院法國號首席艾瑞克．洛斯基，以及洛杉磯室內樂團小號首席大衛．瓦許本等。

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音樂節包含個別課、室內樂、大師班、樂團模擬甄選、樂團排練及數場室內樂與管弦樂團音樂會，師資群將維持TMAF一貫傳統，與學生比鄰而坐，給予最直接的示範與指導，期待營造一個完全沉浸於音樂的環境。

林昭亮表示，對他來說，TMAF不只是音樂會，而是醞釀已久的理想，「世界上有很多用當地城市名稱舉辦的音樂節，培養無數優秀音樂家，大師相聚帶來的不只是星光熠熠，更留下了傳承、連結與機會，這是我想努力的方向。」（編輯：張芷瑄）1110113