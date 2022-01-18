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疫情激勵 電子書閱讀時數再破百萬續創新高

2022/1/18 17:33（1/19 10:38 更新）
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（中央社記者江明晏台北18日電）受疫情影響，民眾線上閱讀需求增溫，台灣大哥大旗下行動閱讀平台MyBook公布2021年度用戶閱讀趨勢，年度總閱讀時數再度突破百萬小時，創歷年新高，會員數成長近4成。

台灣大哥大旗下行動閱讀平台MyBook公布2021年度用戶年度總閱讀時數再度突破百萬小時，創下歷年新高，會員數成長近4成，用戶平均閱讀量更提升至6.2本書，相較去年成長48%。

此外，台灣大哥大發現，民眾線上購書的意願也大幅提升，MyBook於momo商城推出的線上書展，不僅創下購書人數年成長超過兩倍的好成績，也帶動MyBook年輕讀者大幅成長，20歲至39歲用戶比例首度過半。

電子書具備購書無接觸、隨買即看的特性，疫情下成為許多人閱讀首選。

台灣大觀察，隨著MyBook平台上動漫、輕小說等書籍持續增加，越來越多年輕族群加入MyBook平台，相較過往平台用戶以40歲以上讀者為主，2021年MyBook會員年齡層下降，20至29歲用戶與30至39歲用戶占比分別提升至18%與34%，占總體會員數52%。（編輯：康世人）1110118

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