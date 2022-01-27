活化國有文化資產 國產署開放標租新制首批3宗

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（中央社記者吳佳蓉台北27日電）盤點全台閒置國有文化資產，財政部今年將啟動首批標租作業，預計釋出陽明山美軍宿舍群、豐原林務局宿舍群、嘉義區監理所眷舍等文資標的，鼓勵外界修復再利用，創造活化效益。

截至2021年底，全國有多達321處國有古蹟及歷史建築，文化資產管理負擔沉重，為此，國產署2018年9月開放民間認養，至今已成功媒合53處；2021年7月進一步訂定「國有非公用文化資產標租作業要點」，今年1月21日公告招標文件格式，開放外界來標租。

財政部國產署透過新聞稿表示，盤點該等文資的土地及地上物權屬均為國有者計30餘處，地上物大多因年代久遠而損壞或閒置未利用，亟需引進民間資源修復再利用，因此，新增以標租方式活化。

國產署副署長游適銘指出，經初步篩選，今年預計先釋出3處標租，包含文化景觀「陽明山美軍宿舍群」、歷史建築「豐原林務局宿舍群」以及「嘉義區監理所眷舍」，後續還會持續挑選適合標的。

游適銘指出，與一般標租案件不同，文化資產活化須避免遭受不當使用或過於商業化等問題，因此，標租並非由「價高者得」，重點是看投標人所提出的修復保存計畫。

具體來說，投標時應擬具企劃書，企劃書內須明確說明投標人專業能力及相關經驗、文資修復再利用及管理維護規劃構想等內容，由標租機關、主管機關及專家學者組成的評選會評選出得標人。

後續得標人也要提報修復再利用等計畫給主管機關核准，於修復工程完成並經主管機關許可後，才能開始經營，也要提報管理維護計畫給主管機關備查，並落實管理維護工作。

租金方面，游適銘表示，至少會向投標人收取地價稅、房屋稅等基本費用，不過，得標人可另外根據文資法相關規定，向相關主管機關申請減免租金，降低維護及承租負擔。（編輯：張均懋）1110127