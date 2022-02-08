屏東排灣族石板屋閃耀世界舞台 奪巴黎設計大獎

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屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會在屏東縣政府的支持與樹德科技大學專業輔導下，以「會呼吸的排灣族石板屋」榮獲2022巴黎設計獎建築設計項目銀獎殊榮。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月8日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會在屏東縣政府的支持和樹德科技大學專業輔導下，以「會呼吸的排灣族石板屋」榮獲2022巴黎設計獎銀獎。

屏東縣長潘孟安透過新聞稿表示，這件作品以僱工購料方式，由林惠珍、林傳馨2名社區規畫師帶領原住民匠師，自2019年分3年進行室內和室外修繕，包括梁柱結構體補強、屋頂石板漏水整修、花台植栽和門片木雕修補繪製，以及室外石板椅修復、象徵部落精神的石柱改建等。

潘孟安表示，協會自主打造賦予這間排灣族石板屋全新樣貌，讓巴格達外家族成員們回味舊時光，也讓現在年輕一輩，更能深切感受到部落原始的生活方式和文化意義，更加深傳承教育的重要使命。

縣府城鄉發展處人員向中央社記者表示，林惠珍、林傳馨是巴格達外頭目家屋的後代，當初向縣府以社區規畫提出家屋修繕時，也包括歌謠及石板屋的各種工藝的傳承，加上家屋前的老樹、石柱等，整體的文化深度夠，因石板堆疊的石板屋有著透氣的功能，因此以「會呼吸的石板屋」參加巴黎設計大獎。

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城鄉發展處表示，縣府每年爭取營建署補助執行社區規畫師輔導培訓計畫，目前依原鄉、離島、半島、平原等區域特色，積極開發地方特色資源，結合環境保護、文化傳承、社區照顧等需求，已完成248個打造點，6年來，已有256人取得社區規畫師資格。

城鄉發展處指出，巴黎設計獎是一項具備全球性和多元文化包容性的國際賽事，包含在建築、室內、景觀、產品和平面設計領域，「會呼吸石板屋」獲建築設計項目銀獎殊榮，讓世界看見台灣傳統特色建築。（編輯：黃世雅）1110208