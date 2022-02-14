朱宗慶打擊樂團「臺灣新聲力+」 帶來音樂正能量

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朱宗慶打擊樂團規劃「百人木琴」音樂會，將邀集100名台灣優秀打擊樂家，50台木琴同台獻藝。（朱宗慶打擊樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月14日

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）受到疫情影響，朱宗慶打擊樂團去年5月集結上百名打擊樂家演出的「臺灣新聲力」系列戛然而止，今年朱團再度啟動並升級成「臺灣新聲力+」系列音樂會，要為樂迷帶來正能量。

朱宗慶打擊樂團今天發布新聞稿表示，今年「臺灣新聲力+」系列將推出「擊刻風景」、「名家聚擊」與「百人木琴」等3檔各具特色的音樂會企劃，北中南共推出6場演出。

藝術總監朱宗慶表示，去年的「臺灣新聲力」系列音樂會，原已進入節目單送印的蓄勢待發階段，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升級而忍痛取消，「當時看著同仁們邊在眼裡含著淚水，邊快速接續各種應變計畫，令人相當不捨。」朱宗慶說，即使在最艱難的時候，朱團不曾放棄，「我相信，天總是攏會光」。

朱宗慶打擊樂團重啟去年未竟之功，其中「擊刻風景」音樂會精選3首當代擊樂作品，包括楊祖垚「隱形循環」、湯摩．亞里（Tomer Yariv）「印巴圖塔的旅程」，以及赫曼．柯肯（Herman Kolgen）「拼貼風景」，也將推出2首新作包括「不聞鐘聲，唯有風雨」以及黃思瑜「女媧」。

「不聞鐘聲，唯有風雨」集合了藝術家董陽孜、作曲家賴德和以及多媒體藝術家周東彥合作，一同展現打擊樂與多媒體之間的即刻呼應，並獻給受困於疫情兩年的世界，用「拈花微笑」的佛祖啟示，帶給世人內心慰藉。

「名家聚擊」音樂會邀請楊璧慈、吳國瑄、林雅雪、葉靜怡、孫名箴、張方鴻、鄭雅心、陳又誠等人，號召8組台灣優秀打擊樂家合作演出8首由賴德和、洪千惠、李慧、林京美、劉韋志、蔡昀恬、蔡文綺、陳廷銓等台灣作曲家的創作，展現台灣擊樂同心力。

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「百人木琴」音樂會則邀集100名台灣優秀打擊樂家，以50台木琴同台獻藝，並邀請台灣鼓王黃瑞豐特別演出。朱宗慶、連雅文與徐伯年等3名打擊樂家也將攜手分別擔任「百人木琴」的指揮。

「臺灣新聲力+」系列音樂會將於5月27日由朱宗慶打擊樂團專場音樂會「擊刻風景」率先登場，地點在台北國家音樂廳，6月3日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，6月4日在台中國家歌劇院大劇院演出。「名家聚擊」音樂會將於5月28日在台北國家音樂廳演出，「百人木琴」音樂會於5月29日在台北國家音樂廳演出2場。（編輯：張雅淨）1110214