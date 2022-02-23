解構心經創「無始無終」 蔣友梅個展登場

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（中央社記者王寶兒台北23日電）繼近4年前個展，耿畫廊將在26日再度推出藝術家蔣友梅個展「無始無終」，首度展出油畫系列「無始無終」，透過油彩、拼貼等方式解構心經。

耿畫廊今天發布新聞稿表示，「無始無終」（Without Beginning or End）油畫系列中，蔣友梅以直徑5呎的圓形畫布為載體，延續其標誌性的解構心經（deconstructed Heart Sutra）繪畫。

作畫過程中，蔣友梅透過黏膠書寫梵書心經，並在尚未乾透的畫面上再覆以香灰、沙、顏料等材料，既一邊謄寫經文，也一邊摧毀經文結構，最終在油彩肌理間，留下看似風化的經文殘跡。

而中央有孔的圓形畫布，則如同對應古代象徵宇宙周始循環的玉璧，回應佛理「不生不滅、既生亦滅」的核心哲思。

除「無始無終」油畫系列外，個展也將展出「寒山」（Cold Mountain）抽象水墨系列，源自蔣友梅在2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而擁有的封城體驗。

在封城期間，蔣友梅重讀唐代詩僧寒山的詩作，在無法外出的現實中，遊歷想像的時空。耿畫廊表示，對蔣友梅而言，寒山詩作將穿梭於田園、山林的詠物書寫，細膩地訴諸五官感知，以此觸及宇宙觀。

「無始無終：蔣友梅個展」將在耿畫廊於26日開幕，並展至4月23日。（編輯：陳仁華）1110223