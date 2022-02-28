許哲瑜日本發表影像作品 台日德藝文合作佳例

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台灣新銳藝術家許哲瑜（上左）近年3部影像代表作品日前首度在日本公開，27日他也受邀在東京的德國文化中心主辦的主題論壇透過線上方式，發表專為這次活動製作的全新影像創作。（文化部駐日台灣文化中心提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年2月28日

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）台灣新銳藝術家許哲瑜近年3部影像代表作品日前首度在日本公開，昨天他也受邀在東京的德國文化中心舉辦主題論壇透過線上方式，發表專為這次活動製作的全新影像創作。

在文化部駐日台灣文化中心與日本藝術公社共同推動下，許哲瑜本月21日至25日在日本公開近年3部影像代表作，包括「事件現場製造」、「一隻綠頭鴨的不尋常死亡」及「副本人」。

另外，台灣文化中心促成許哲瑜受邀在東京德國文化中心舉辦的主題論壇中，發表專為此活動製作的新影像創作，並與德國莫索頓藝術中心（Künstlerhaus Mousonturm）共同藝術總監華格納（Anna Wagner），以及擔任德國「世界戲劇節2023」節目總監日本策展人相馬千秋共同探討COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下藝術節發展的可能性。

台灣文化中心主任王淑芳應邀出席論壇致詞時表示，文化部近年來積極扶植藝術與科技共融的跨領域創作，希望藉由台灣原創及實驗精神的多元呈現，賦予視覺藝術嶄新面貌。

她說，許哲瑜是近年受國際矚目的台灣新媒體藝術家，目前在法國國立當代藝術工作室駐地創作，擅長結合社會動態、新聞事件與自身經歷，運用獨特影像敘事風格孕育多元觀點創作。

論壇播放許哲瑜和戲劇顧問陳佾均共同創作的影像新作，以多元視角重新審視人類與動物的關係。

片中由他返台在淡水祖母老家自主隔離的情景為起點，透過祖母曾於家畜衛生試驗所工作30多年的經歷，引伸出有關動物標本產生的兒時回憶和家庭記憶，進而探討世界各地的動物園、博物館和野生棲息地對於動物及標本製作、保存、保育和展示。

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活動吸引許多日本觀眾到東京德國文化中心現場聆聽，並同步開放線上收看。

台灣文化中心自2017年起與東京都港區公所、德國、法國文化中心、荷蘭大使館及日本藝術公社以Theater Commons的概念形成文化夥伴體系展開合作。儘管疫情未歇，本屆仍透過實體活動及線上展演雙軌並行模式，共享持續進化的日本及各國的開創性藝術成果，也為疫後時代的藝文活動復興注入能量。（編輯：陳惠珍）1110228

台灣藝術家許哲瑜（上中）、戲劇顧問陳佾均（上右）、德國莫索頓藝術中心共同藝術總監Anna Wagner（上左）及擔任德國「世界戲劇節2023」節目總監之日本策展人相馬千秋（中左）27日連線探討疫情下藝術節發展的可能性。（文化部駐日台灣文化中心提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年3月1日

許哲瑜是近年受國際矚目的台灣藝術家，目前在法國國立當代藝術工作室駐地創作，擅長結合社會動態、新聞事件與自身經歷，運用獨特影像敘事風格孕育多元觀點創作。（文化部駐日台灣文化中心提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年2月28日