兩廳院35週年 11組藝術家奇想未來劇場

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國家兩廳院今年成立滿35週年，由旅法藝術家林人中（前左4）策劃「2057：給35年後的活存演習」計畫，邀請11組年輕藝術家翻轉兩廳院既有樣貌，想像未來的劇場。國家兩廳院藝術總監劉怡汝（後右5）表示，希望透過這項計畫想像劇場更多可能性。（國家兩廳院提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月2日

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（中央社記者王寶兒台北2日電）國家兩廳院今年成立滿35週年，由旅法藝術家林人中策劃「2057：給35年後的活存演習」計畫，邀請11組平均年齡30歲的年輕藝術家，翻轉兩廳院既有樣貌，想像未來的劇場。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝今天在記者會致詞表示，自進入兩廳院服務後，給自己的功課就是找到劇場的價值。

劉怡汝說，她不相信劇場僅能在做節目、賣節目間循環，而帶領思辨的力量，也是兩廳院義不容辭的角色和責任，希望透過這項計畫想像劇場更多可能性。

林人中過去於策展、作品上橫跨視覺、表演藝術領域，在他邀請的11名藝術家中，有人是舞者，有人是尚在就學中的編劇，有人是錄像藝術家。展演場地上，林人中也撤除單面觀眾席，讓兩廳院實驗劇場更具實驗性。

計畫命題源自林人中對「演習」的觀察。林人中說，台灣不同世代對演習有不一樣的記憶和感受，演習是非常有趣的情境和假設，提前演練當危機發生時，身體該怎麼辦，主題有可能是各種議題，此次則透過藝術家們規劃一連串的身體實踐，探討如何將具有公眾性質的劇場，轉化為具有辯證性質的議場。

不論是防災演習、消防演習等，時常會有人聲主持廣播音作伴。藝術家高慕曦及郭家瑋也從此出發，創作「觀0001號演習」參與「2057：給35年後的活存演習」計畫。

今年25歲的郭家瑋表示，求學時代的演習可見訓導主任等師長擔任廣播主持人，在「觀0001號演習」中，也會有主持人邀請觀眾一步步去體驗不同欣賞表演的情境。

郭家瑋舉例，在表演者演出時，觀眾可以依循引導體會自己喜歡如何觀看表演，例如透過鏡子看、倒著看、用手機看等等，藉由演習不同情境，做一些現在在劇場不能做的事情。

「2057：給35年後的活存演習」計畫為國家兩廳院35週年系列活動之一，3月17日至3月27日期間將在兩廳院實驗劇場登場。（編輯：張雅淨）1110302