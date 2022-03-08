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「哪吒鬧龍宮」會員預購4天完售 紙風車加演

2022/3/8 12:01（3/8 12:16 更新）
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紙風車劇團30週年推出創新製作「哪吒鬧龍宮」，結合劇場與科技，讓小朋友與大朋友都能從劇中認識傳統戲曲。（紙風車劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月8日
紙風車劇團30週年推出創新製作「哪吒鬧龍宮」，結合劇場與科技，讓小朋友與大朋友都能從劇中認識傳統戲曲。（紙風車劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月8日
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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）紙風車劇團30週年製作「哪吒鬧龍宮」，會員開賣預購4天完售，紙風車劇團今天宣告加演1場，讓更多家長能與小朋友能一起進劇院欣賞這齣兼具傳統與現代的兒童舞台劇。

紙風車劇團今天發布新聞稿表示，今年適逢紙風車30週年，「哪吒鬧龍宮」彙集台灣傳統元素如布袋戲、官將首身段與北管音樂，有別於傳統布袋戲結合真人及動畫，將帶領孩子在奇幻的劇場世界裡，認識傳統戲曲。

「哪吒鬧龍宮」已進入最後排練，紙風車劇團掌門人吳靜吉博士指出，「哪吒鬧龍宮」故事發展突破原版創作，「就像當今的年輕人追求自我。」

民俗學者林茂賢受邀擔任顧問，他表示，紙風車把握住傳統布袋戲經典劇目「哪吒鬧東海」重要元素，加上原本改編的創作經驗，這是與原著截然不同的全新創作。

紙風車劇團指出，「哪吒鬧東海」由於製作經費龐大，中國信託冠名贊助支持，並宣告加演1場。中國信託長期支持藝文，過去曾支持「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」及「中國信託點燃生命之火戲劇巡演」等下鄉演出，也多次贊助紙風車劇團的原創製作。

紙風車劇團團長任建誠表示，很感謝中國信託長期擔任紙風車的好夥伴，讓劇團創作無後顧之憂。

目前加演場預計3月10日中午12時起開賣，由於檔期關係，大台北地區僅加演1場。（編輯：戴光育）1110308

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