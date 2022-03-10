現代情感解讀聊齋 台灣豫劇團「蘭若寺」登衛武營

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台灣豫劇團作品「蘭若寺」12、13日將在高雄衛武營戲劇院演出，重新解讀志怪小說「聊齋志異」中聶小倩、寧采臣、燕赤霞間的愛慾糾葛，描繪人心對「愛」的不同定義。（衛武營提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）將「聊齋志異」加入現代情感觀點的台灣豫劇團作品「蘭若寺」12、13日將在衛武營戲劇院演出，重新解讀聶小倩、寧采臣、燕赤霞之間的愛慾糾葛，描繪人心對「愛」的不同定義。

取材自蒲松齡「聊齋志異」故事，加入現代情感觀點編寫而成的台灣豫劇團作品「蘭若寺」，3月12、13日將在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出，並在今天舉辦彩排記者會，重新解讀3名角色間情愫，映照現代對多元性別的探究，描繪人心深處對於「愛」的不同定義和渴求。

衛武營資料指出，「蘭若寺」由知名編劇劉建幗編寫，描述暖男書生寧采臣山中迷路，誤入千年樹妖盤踞之地蘭若寺，嬌俏幽魂聶小倩對寧采臣心生愛慕不忍加害，遂指引其投靠同宿寺中的除妖劍客燕赤霞，入夜後，寧采臣、燕赤霞2人又因誤吸妖氣，與隱藏心中的愛慾展開拉鋸。

3名主要角色分別由台灣豫劇團「當家花旦」蕭揚玲飾演寧采臣、「豫劇王子」劉建華飾演燕赤霞、「無敵辣旦」張瑄庭飾演聶小倩。「蘭若寺」2016年於高雄首演，2019年於台北台灣戲曲中心演出，這次精修後3度搬演，重回高雄，將登上衛武營戲劇院演出。

值得一提的是，「蘭若寺」服裝設計林恒正以冷暖色系互相調節搭配，在素樸的褶理中映襯出情感色彩，入圍2017年及2022年世界劇場設計展（WSD）專業組服裝設計獎。

台灣豫劇團團長彭宏志表示，「蘭若寺」此番精修後重新上演，由高雄文藝獎得主殷青群擔任導演，在原創導演的基礎上，以營造出電影般濃厚的鬼魅氛圍及強化角色特性，令人更想深入一探究竟。

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殷青群表示，「蘭若寺」得力於首演導演楊士平先前創作，在維持原作場景幕次下，同樣以殘敗破落、鬼妖橫生的頹敗古寺為背景，角色橫跨3界眾生，整合身段設計與場面音樂的安排，也對演出氛圍轉換與情境鋪陳格外重要。

衛武營藝術總監簡文彬說，台灣豫劇團在高雄落地生根近70年，傳承與發揚優美精緻的豫劇文化，為許多世代的人群創造出珍貴記憶，這次邀請台灣豫劇團演出「蘭若寺」，希望讓觀眾可以一窺豫劇貼近現代的樣貌。（編輯：張雅淨）1110310