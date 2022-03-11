傳承硓咕石疊砌技藝 許仁雄成首名離島榮譽步道師

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接觸澎湖傳統堆砌咾咕石牆技藝、居住在澎湖縣湖西鄉湖東村的許仁雄，11日在湖東防風教室親手示範一段利用咾咕石手作疊砌菜宅和步道等工法技藝，並直接坐上疊砌好的石牆休憩。（台灣千里步道協會提供）中央社 111年3月11日

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（中央社澎湖縣11日電）澎湖水電老師傅許仁雄，因從小耳濡目染，習得一手咾咕石疊砌技藝，製作菜宅防風牆或步道。今年榮獲「榮譽步道師」殊榮，也是唯一的離島匠師，成為另類的澎湖之光。

許仁雄長期致力於社區營造、極力保存維護咾咕石疊砌技藝及文化景觀，今年由澎湖縣湖東社區發展協會向台灣千里步道協會承辦第3屆榮譽步道師評選，許仁雄獲得郭瓊瑩、劉克襄、賀陳旦、孫大川等10名評審肯定出線。

許仁雄今天在湖東防風教室示範了一段利用澎湖在地「咾咕石」手作疊砌菜宅和步道等工法技藝，菜宅筆直堅固紮實，還能坐上石牆上休憩，令在場的民眾與拍攝團隊稱讚叫好。

許仁雄在媒體聯訪時指出，受限澎湖先天環境，先民利用在地盛產的咾咕石，運用智慧克服並與環境相依存，在菜宅間疊砌出一道道高度不一的防風牆，抵抗風阻、從事農事生產，至今形成在地特有的文化景觀。

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許仁雄表示，「咾咕石菜宅」這項傳統的工法技藝，隨時代演變，已逐漸消失，他從水公司服務退休之後，在社區營造擔任咾咕石疊砌技藝技法老師，教導社區參與者體驗疊砌技法，期讓澎湖特有的咾咕石疊砌技藝以及其文化景觀，得以延續傳承。

許仁雄獲得「榮譽步道師」殊榮，4月23日將在台北國立台灣博物館舉辦的台灣千里步道協會16週年慶中接受表揚，澎湖許仁雄是唯一一名離島匠師，表揚對在地手作步道傳統工法、文化技藝的傳承與貢獻。（編輯：郭諭儒）1110311

第3屆「榮譽步道師」評選結果揭曉，澎湖湖西許仁雄成為3名獲選者中唯一的離島匠師，他致力傳承澎湖在地咾咕石疊砌技藝技法，4月23日將接受表揚。（台灣千里步道協會提供）中央社 111年3月11日