傳藝金曲獎鼓勵人才 增評審團獎、最佳偶戲主演獎

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）邁入第33屆的傳藝金曲獎以出版類和戲曲表演類兩大類別，針對傳統藝術領域工作者進行徵件，今年再新增評審團獎及最佳偶戲主演獎兩個獎項，也開放部分獎項得獎者不限一人。

國立傳統藝術中心今天發布新聞稿表示，為使獎項更全面性關照傳統藝術領域工作者，並順應時代潮流，持續調整獎項及徵件辦法，去年於戲曲表演類中新增最佳導演獎的個人獎項，今年再新增評審團獎及最佳偶戲主演獎，並首度開放部分獎項得獎者不限一人。

此外，傳藝金曲獎也將另外規劃開放觀眾人氣票選活動，開拓不同的評選視野，也增加觀眾對獎項的參與感。

出版類項目則取消最佳宗教音樂專輯獎，改以「傳統音樂」、「藝術音樂」及「跨界音樂」等音樂類型進行評選。今年總獎金也創下歷史新高，達新台幣385萬元，若最佳演員獎、最佳偶戲主演獎等獎項得獎者多於一人，則總獎金將會再增加。

傳藝中心主任陳悅宜表示，傳藝中心持續思考如何讓獎項涵蓋多元傳統藝術從業者，啟動「傳藝金曲獎戲曲表演類獎項民間訪問調查計畫」，訪問30名民間劇團、學者專家與從業者，廣納各界聲音，做出獎項增減。

陳悅宜表示，戲曲表演類中，今年首度增設最佳偶戲主演獎，考量偶戲和人戲的演出形式和專業度差異，期望藉由增設獎項，用更細緻的分類來肯定傳統藝術領域表演者的專業表現。

另一項重大變革為設立戲曲表演類評審團獎，將以全面性的角度評選年度具重要意義的作品，在展現對戲曲表演整體性之重視的同時，也藉由年度評審團獎的選擇，作為每一年傳統藝術展演的代表作品。

評審團組成除學者專家外，也將提升業界相關專業人士的參與度，期望契合業界的想像與期待，讓戲曲表演類獎項呈現出更多元、豐富的面貌。

出版類部分，為減少報名團隊於選擇報名項目時針對音樂類型和主題重疊的疑慮，並考量宗教音樂類報名組數近年呈現下降趨勢，也同時希望將出版類作品以更單純的音樂類型進行評選，今年取消最佳宗教音樂專輯獎，但宗教音樂作品仍可依音樂類型進行報名。

除獎項增減調整外，今年也將戲曲表演類最佳演員獎以及最佳偶戲主演獎等獎項的得獎人數限制放寬，不限一人得獎。陳悅宜表示，希望可以更實際鼓勵不同行當表演者的專業表現。

第33屆傳藝金曲獎將於3月15日起開放報名，有意角逐者請上傳藝金曲獎報名系統詳閱相關資訊。（編輯：張雅淨）1110314