金牌畫家陳炳臣作品失而復得 送韓國參賽勇奪金獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）「金牌畫家」陳炳臣的油畫「銀杏曦春」，參加亞細亞美術招待展獲得金獎。陳炳臣說，畫作靠大家幫忙才能失而復得，參賽拿下金獎除了感恩外，也期盼畫作帶給大家希望。

陳炳臣是彰化芳苑人，曾任導演、演員及文化部諮詢委員，他的畫作多以大自然為主題，2019年到2021年連3年參加國際畫展都獲金獎肯定，彰化縣長王惠美稱呼陳炳臣為「金牌畫家」。

陳炳臣受邀參加2022年亞細亞美術招待展，特別創作油畫「銀杏曦春」參賽，他今年2月郵寄畫作時，郵車車門沒關好，油畫掉落路旁被民眾撿走，警方循線找到畫作物歸原主，讓陳炳臣能及時把油畫寄送到韓國。

亞細亞美術招待展2月25日公布比賽結果，陳炳臣的「銀杏曦春」獲西畫油畫組金獎，4月6日將在韓國美術館舉行頒獎典禮。

陳炳臣接受中央社記者電訪時說，當初油畫失而復得，又能趕在收件截止日前參賽，除了感謝那些曾幫忙找回油畫的人外，也擔心如果沒拿下好成績，會辜負眾人期待，所幸最後還是傳出好消息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳炳臣指出，以往畫作拿下金獎都很高興，但今年除拿下金獎的喜悅外，還抱持感恩的心，他要感謝大家幫忙，才讓參賽過程順利圓滿，況且這次的油畫是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間所創作，拿下金獎意義和以往不同。

陳炳臣說，受COVID-19疫情影響，他不會親自出席頒獎典禮，而畫作在頒獎典禮結束後，會在韓國美術館展出一週，他希望藉畫作帶給大家健康、能量及希望。（編輯：屈享平）1110318