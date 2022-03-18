故宮特展 翻轉清帝國文獻中的台灣原住民形象

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故宮19日起將推出「什麼是『番』－清帝國文獻裡的台灣原住民族」特展，一覽清代有關台灣原住民族的形象。其中一件展品「皇清職貢圖」可見台灣原住民族被繪成13族，並冠上地名，搭配「熟番」、「歸化生番」、「內山生番」等語詞來形成族名。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月18日

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（中央社記者王寶兒台北18日電）台劇「斯卡羅」引領民眾從清朝總兵、原住民族等角度一窺早年台灣，究竟文獻中的原民形象為何，故宮「什麼是『番』－清帝國文獻裡的台灣原住民族」特展，將以豐富館藏細說文本中的意識型態。

國立故宮博物院今天發布新聞稿表示，「番」是自詡文明程度最高的中國，從「中原」傳統對周邊地區的歧視性稱呼。1683年（康熙22年），清帝國將台灣「納入版圖」，將其治下的台灣人分成2類，包含「民」（來自中國的墾殖者），以及「番」（原來就居住在台灣的土著）。

故宮表示，故宮典藏豐富的清帝國文獻，在各式檔案、古籍、史書中留下不少關於台灣「番」的記載與描寫，透過「什麼是『番』－清帝國文獻裡的台灣原住民族」特展，除釐清文獻中的「番」等詞彙所表示的意義及意識形態，更要觀察這些文獻，到底傳達了何種關於台灣原住民族的形象。

特展分為「身分與族群」及「想像與獵奇」2大單元。「身分與族群」單元，爬梳「番」、「熟番」、「生番」與「化番」等詞彙指涉，呈現清帝國如何依納稅與否及統治邊界，將「番」再加以分類，成為具法律意義的身分界定。

故宮舉例，如「皇清職貢圖」中繪製的類民族誌圖像，台灣原住民族被依地名與身分分類，顯見清帝國對於原住民族的族群分類，與現在的認知相當不同。

「想像與獵奇」單元則透過各式文獻，反映清帝國對台灣原住民族的意識形態偏見及獵奇眼光與想像，既將原住民族比喻為遠古社會與世無爭的「無懷、葛天之民」，卻又從文化自我中心主義，將原住民族貶抑為未開化的野蠻人。

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故宮表示，這些極端的想像，讓清帝國自詡對台灣原住民族有「文明教化」責任，透過設置「土番社學」，教授原住民兒童儒學與漢字，或邀集部落領袖渡海參與帝國的軍事操演、聖壽、八旬盛典等活動，向帝王呈顯「聖化」成果，帝國心態屢屢呈現於上諭、實錄與奏摺等檔案中。

「什麼是『番』－清帝國文獻裡的台灣原住民族」特展，將自明天起於故宮北部院區103陳列室展出至6月19日。（編輯：屈享平）1110318