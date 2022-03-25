出版社練入行脫口秀 黃子佼盼尋首批觀眾

（中央社記者張若瑤台北25日電）藝人黃子佼出道34年，他從小嚮往舞台，16歲入行前在東方出版社邊打工邊練脫口秀，「第一批觀眾是倉庫裡的哥哥姊姊，我最想找到這些人」。黃子佼錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享綜藝圈最好與最壞的年代。

1988年就讀世新廣電科（1997年升格為世新大學）一年級的黃子佼，和同班同學都很愛表演，2人一起在重慶南路上的東方出版社（現已遷址）打工，當時華視「青春大對抗」正舉辦選秀（後改名為「TV新秀爭霸站」），他們躍躍欲試，為了多賺點零用錢，便在搬書空檔躲進倉庫練脫口秀，「我記得有一名大哥哥和一名大姊姊，是最早的觀眾，他們的反應是我上台前標竿，笑了就沒問題，不笑我就修腳本」。

後來，黃子佼參與「超級任務」節目，最想找的便是東方出版社裡面的首批觀眾，「我連名字都記不得，當然找不到」。那個年代沒有LINE，年輕學子哪敢打家裡電話找長官聊天，「哥哥姊姊沒制止我們練習，我第一個感謝他們，給了2個小屁孩一個舞台」。

參與「青春大對抗」屢屢闖關成功，黃子佼拿到1集6000元到8000元的獎金，「這個數字，34年前都可買預售屋了」。黃子佼衛冕不到10次，製作單位就找人來和他談，「製作單位很聰明，說我們來簽約吧！簽約的意思是成為節目班底，每週固定領1350元的死薪水了」。

簽約後，節目改名「TV新秀爭霸站」，人氣很旺的偶像團體小虎隊也加入助理主持陣容，「小虎隊一出場台下就尖叫，我們相對沒有太大發揮空間，也沒人在管旁邊的參賽者，即便它還是選秀節目，也已不再出任何選手」。

邰智源和卜學亮比黃子佼早進節目，劉爾金雖然比黃子佼慢露臉，卻是他在世新的學長，卜學亮、劉爾金與黃子佼，後來一起組成「帥哥綜藝團」。而綜藝圈最棒的年代，黃子佼認為是「超級星期天」製播的那幾年，「我們在小燕姐跟哈林旁邊雨露均霑，收視率或廣告業務都不錯」。

不過，黃子佼混了20年才有自己的化妝室，「當年後台可以看見比較明顯的階級制度，小燕姐跟哈林有小房間，哈林習慣擺滿零食和New Balance球鞋，他比女明星更在意穿搭」。令黃子佼印象深刻的是，哈林很喜歡吃台北市敦化北路1家餐廳的招牌沙拉，裡面加了大量洋蔥，「我永遠記得站在哈林旁邊主持的時候，一直聞到他嘴巴裡的味道，很氣。」

「超級星期天」1996年從台視搬到華視，在2樓的攝影棚休息室變大，但仍無助理主持人專屬空間的規劃，「有一間專門給小燕姐、哈林使用，我們在外面共用兩三排的化妝鏡，所有藝人不管劉德華或是梁詠琪，都得在那一區化妝。」

與早幾年的節目「綜藝萬花筒」一樣，「超級星期天」是黃子佼蹲馬步練基礎功的場域，「在腳本上要自己發想，比如多爾袞要怎麼滾，就是集體創作非常好的訓練」。

小燕姐這一卦的人應酬少，有段時間黃子佼跟張菲做「歡樂龍虎榜」，體驗了不同的後台文化，「菲哥下班後喜歡呼朋引伴，有1年還幫我辦生日趴」。張菲在華麗的Piano Bar（鋼琴酒吧）安排這場聚會做東，邀的人如包偉銘、蔡佳宏等，都跟黃子佼不算熟悉，「那個局非常詭異，第一不是我愛去的餐廳，第二不是我的朋友，純粹是菲哥想熱鬧，那是我印象最深刻的一次」。

少年得志的黃子佼，在2000年到2001年間，因與小S（徐熙娣）的感情事件，摔了一大跤，2004年他甚至寫好了遺書，雖然2008年黃子佼一度重回電視圈參與金鐘獎一段演出，但他認為自己的沉潛期長達15年，「小S教會我用幽默感面對事情」。

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這段過程的心境與轉折，以及黃子佼經歷老三台、有線台、無線衛星電視台、網路平台，到現今串流平台，主持場域有何轉變？女兒出生後他會變奶爸嗎？這些內容將在25日「空中小客廳」（https://reurl.cc/veNxxN）節目播出，或可上中央社YouTube（https://reurl.cc/9O89Ax）觀看全影音專訪。

中央社Podcast頻道「中央社好Pod」（https://open.firstory.me/user/cna/platforms）除了既有的3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」由廖漢原和周永捷主持，邀請中央社30名特派輪流談國際新鮮事；「空中小客廳」由張若瑤主持，以人物故事為主軸，讓聽眾貼近公眾人物檯面下有血有肉的真實面貌。（編輯：張芷瑄）1110325