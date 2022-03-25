威尼斯美術雙年展台灣館 文獻、論壇織不可能的夢

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（中央社記者王寶兒台北25日電）北美館自1995年起籌組台灣藝術家參加威尼斯國際美術雙年展，今年因原參展藝術家撒古流涉違反性自主案件，台灣館創下首度臨時撤換展覽主題的特例，將以文獻展及論壇參與。

台北市立美術館今天舉行第59屆威尼斯國際美術雙年展台灣館行前記者會，館長王俊傑說，在這重要的國際舞台上，「我們不應該缺席。」不管碰到什麼波折與困難，最後團隊仍以專業重新籌畫新參展主題「不可能的夢」。

今年1月12日，北美館終止撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）代表資格，並於3月公布展覽主題由「蔓生：撒古流」替換為「不可能的夢」。展覽將以館方策畫的「文獻展示」及菲律賓策展人派崔克‧佛洛雷斯（Patrick Flores）擔任總召集人的「國際論壇」為主軸。

「文獻展示」將展出1995年至2019年台灣館的文獻檔案，並展出曾參與威尼斯美術展的7名藝術家作品，包含姚瑞中「本土佔領行動」、崔廣宇「系統生活捷徑系列–表皮生活圈」、湯皇珍「我去旅行V/一張風景明信片」、蔡明亮「是夢」、陳界仁「帝國邊界」、張乾琦「中國城」（部分）及謝德慶「跳」。

值得一提的是，因中國抗議，台灣自2003年起被迫退出「國家館」行列，至今是以「平行展」方式參展。今年「文獻展示」區入口，將放置北美館1995年獲大會通過以「國家館」身分參展的文件。

「國際論壇」共4場，將由佛洛雷斯、策展人徐文瑞、藝術家吳瑪悧擔任各場次主持人，主題有「是什麼構成了國家館？國家館又產生什麼」、「時間、身體、科技」、「歷史生態學」及「他人的自由/他種自由」。

王俊傑說，威尼斯大會請北美館在2月初前提出新參展計畫，在宣布終止和原藝術家合作後、不到一個月的時間下，不太可能再推出以單一藝術家代表參展的展覽。

作品將代表台灣館參展的7名藝術家中，目前無人計畫赴威尼斯雙年展，而王俊傑及佛洛雷斯將代表台灣館前往，台灣館預計在4月21日下午開幕，包含外交部、文化部也將有代表出席。

王俊傑說，台灣館原有主題籌備2年多，如今演變成這樣「當然有點可惜」，但當代藝術本就多元，有些國家館甚至會故意全空，希望此次透過回顧，重新整理台灣當代藝術在發展過程中如何和國際藝壇嫁接、對話再出發。

至於是否因應台灣館損失針對撒古流發起官司求償，王俊傑表示，因撒古流案已進入司法調查，北美館仍先持續觀察事件發展。（編輯：張芷瑄）1110325