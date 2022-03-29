卸任不退休 朱宗慶以17萬字記錄國表藝歷程

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）4月即將卸任國家表演藝術中心董事長，朱宗慶在卸任前出版新書「心有所愛，全力以赴：國表藝董事長5年工作實錄」，留下了一本一路探索與實踐行政法人的重要成果，也期待法人制度可以一棒接一棒，讓國表藝繼續前進。

朱宗慶今天在新書發表會上說，行政法人是一個對表演藝術發展好的制度，可以推動表藝理想，也可做到專業治理，「5年多來推動過程中，我過得相當篤實。」朱宗慶說，透過行政法人制度來幫助表演藝術的發展，得以有更好的溝通跟協調，這些過程都記錄在新書當中。

朱宗慶與幕僚整理5年多國表藝大小會議紀錄，將近100GB記憶體，共4萬6千多筆資料。朱宗慶認為，監督機關文化部、國表藝加上三館一團營運團隊，共同構成「鐵三角」相互溝通，讓表演藝術產業得以持續運作。

朱宗慶說，因與文化部以及董監事們有著高度互信，同時又與三館一團有著良好互動，所以從政策的擬定到各項任務與計畫的執行，都很快能達成共識、做出行動。

即將卸任國表藝董事長，朱宗慶說他卸任不退休，「對我來說，國表藝董事長是一個段落，我以終為始。」朱宗慶表示，卸任後有許多要做的事，包括40年來他創立的朱宗慶打擊樂團，讓每次呈現都更加精緻深入；他也繼續在北藝大與台藝大教書，不放棄與學生互動機會。

朱宗慶也與博士生一起合作，將啟動行政法人研究案，希望對文化類行政法人做一次大檢驗，「用我的看法舉例，給相關單位與立法單位參考。」此外朱宗慶也將成立JPG表演藝術研究室，類似智庫功能，希望對音樂界有所幫助。

朱宗慶表示，國表藝已經準備好相關資料做交接，至於未來接任國表藝董事會團隊，朱宗慶表示這本書是一份紀錄，「人一生只有一次，制度最可貴的就是可以一棒接一棒，不管接任的董事長是誰，各有想法才健康。」

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朱宗慶說，專業治理是行政法人的核心價值，這5年最多的就是不斷地溝通，「溝通有很多方式，面對面，寫信甚至是喝酒、吵架，都是溝通的一部分。」朱宗慶說他習慣尋找資料，用論述跟實例一項項說服大家，達到目的，「過程中當然有很多委屈，可寫成另外一本。」

朱宗慶表示，「心有所愛，全力以赴」專書的出版，一方面是給自己一個持續自我檢視的機會，另一方面也可作為一份從實務觀點出發的備忘錄，提供藝術工作者及各界參考。（編輯：張芷瑄）1110329

國家表演藝術中心董事長朱宗慶在卸任前出版新書「心有所愛，全力以赴：國表藝董事長5年工作實錄」，29日在台北舉行新書發表會。朱宗慶表示，出書一方面是給自己一個持續自我檢視的機會，另一方面也可作為一份從實務觀點出發的備忘錄，提供藝術工作者及各界參考。中央社記者張皓安攝 111年3月29日