助國表藝維持藝術專業 朱宗慶：董事長是安全閥

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已卸任的前國家表演藝術中心董事長朱宗慶分享過去經驗表示，董事長是三館一團的「安全閥」或是「觸媒」角色，提供各館團必要支援。中央社記者鄭清元攝 111年4月2日

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）國家表演藝術中心新舊董事會將在今天交接，已卸任的前國表藝董事長朱宗慶分享過去經驗表示，以他的做法，董事長是三館一團的「安全閥」或是「觸媒」，提供各館團必要支援。

朱宗慶接受中央社專訪時表示，在劇場營運方面，從節目內容、檔期規劃和到場館所屬空間的使用，都是屬於藝術專業治理的範圍，應由場館總監來負責；必要時他會扮演「安全閥」角色，在過程中創造折衝的空間，讓不同的想法、觀點和意見，都有被聽見的可能。

朱宗慶說，人都難免會有「漏接」的狀況，董事會作為後援部隊，「當有相關爭議發生時，董事長與董監事會尊重場館的專業判斷和處置決策，但可以將各界的訊息轉知給場館，讓場館在做對外溝通時，可以納入考量。」

國表藝3場館包括台北國家兩廳院，台中國家歌劇院以及高雄衛武營國家藝術文化中心，一團則是NSO國家交響樂團，這些都是「兵家必爭之地」，朱宗慶在這個圈子工作多年，大家對他有一定的信任與期待，朱宗慶自己也不諱言「訪客」很多，「但作為國表藝董事長我能夠做的，只有作為橋梁，介紹雙方認識，其餘交由當事人自行去作後續討論。」

朱宗慶表示，館團在邀約演出團隊、工作夥伴時，對於節目規劃都會有節目評估，「這些都可以探討，也可以批評，但建構一個具備專業自主性以及向社會開放的藝文環境，背後需要許多溝通、承擔與權衡。」

前兩年在社交媒體上，只要外界有一絲對國表藝的疑問，朱宗慶總是積極主動跟所有表演藝術團隊溝通，也許只是一個小小的提問，朱宗慶總是用完整的論述回答，「我想透過我個人的努力，去維持這份外界對國表藝的信任感。」

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在擔任國表藝董事長期間，表演藝術界咸認為「因為朱宗慶在這個位子，很放心。」但聽在朱宗慶心裡，百感交集，「大家這麼信任我，這是我人生公職的最後一站，我能為表演藝術界多做些什麼？」

朱宗慶表示，在擔任國表藝董事長期間，他想辦法讓政府單位、立法院、藝文界與媒體了解各館團的努力，「另一方面我也秉持一貫原則，尊重各館團專業治理，大家一起並肩作戰。」朱宗慶認為，如何為三館一團持續堅守住藝術核心價值，是身為董事長必須一再自我提醒的課題。（編輯：李錫璋）1110402