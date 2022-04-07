新北客家園區展傳熹佛畫 掐絲琺瑯詮釋唐卡

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新北市政府客家事務局7日表示，「筆尖佛國－傳熹唐卡佛畫個展」即日起在客家文化園區展出至5月29日，藝術家傳熹（俗名邱小立）（圖）透過線條環繞色彩，重新詮釋唐卡故事。（新北市府客家局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年4月7日

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）「筆尖佛國－傳熹唐卡佛畫個展」即日起在新北市客家文化園區展出至5月29日，透過線條環繞色彩，重新詮釋唐卡故事，展現手繪唐卡及掐絲琺瑯唐卡的細膩創作。

新北市政府客家事務局今天發布新聞表示，唐卡是一種畫在布幔、紙上的畫像；掐絲琺瑯工藝，是將景泰藍工藝結合唐卡，成為新興藝術形式，稱為掐絲唐卡。

客家局指出，掐絲琺瑯為金屬胎嵌搪瓷的中國琺瑯工藝，先在銅線掐出圖樣輪廓，再焊在銅製胎體上，最後填上琺瑯，這項工藝明清時期流行於宮廷藝品。

客家局表示，掐絲唐卡也是使用銅線做圖樣，再填入顏色，讓畫作更添層次與質感；經定型後，畫面不變色、不變形、不變質，擁有較高藝術欣賞價值，便於長期保存與收藏。

客家局指出，手繪唐卡與掐絲琺瑯唐卡，兩者都屬於非物質文化遺產；掐絲唐卡保持傳統唐卡的風格，充滿濃郁現代氣息，符合現代人的審美觀。

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客家事務局說明，客籍藝術家傳熹（俗名邱小立）為佛畫藝僧，原任職新聞動畫師、導演助理，因緣際會走向藝術創作，涉獵油畫、水墨、陶藝及唐卡藝術。傳熹學習嘎瑪嘎孜畫派、自學漢傳佛畫及掐絲琺琅技術，並結合唐卡創作迄今。

客家局表示，傳熹在客家文化園區展出的「筆尖佛國－傳熹唐卡佛畫個展」，作品細膩富含寓意，其中所繪製的Q版唐卡作品饒富趣味，深藏於畫作中的細緻與深度，值得細細品味。（編輯：陳仁華）1110407