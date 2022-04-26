蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽啟動 游錫堃籲重視母語

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2022蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽啟動記者會26日在立法院中興大樓舉行，立法院長游錫堃（右）出席致詞，鼓勵傳承本土語言與文化。中央社記者謝佳璋攝 111年4月26日

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（中央社記者范正祥台北26日電）立法院長游錫堃今天出席「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」啟動記者會，他指出，如何保存與活用母語，是大家共同的課題，希望母語傳承的火苗愈來愈盛大。

去年首次舉辦的「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」獲得許多高中職在校生參與，主辦單位廣納各方專家建議，決定今年擴大辦理，除了增加客語吟唱選項，並納入台灣本土詩人作品為比賽指定曲、自選曲，第一名可獨得獎學金新台幣20萬元。

「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」由立法院、教育部、文化部指導，義美文教基金會主辦，台北市信民協會承辦執行。活動主旨在於鼓勵青年學子增進母語的學習及使用機會，以深化本土語言傳承、提升文學修養、推廣吟唱藝術。

主辦單位表示，比賽分初賽、複賽、決賽3個階段進行，本國籍高中職或五專一至三年級在校生均可報名參賽。初賽採網路徵件報名，報名時間自4月28日至6月5日止，從中擇優40名進入複賽。

複賽7月30日在台中霧峰林家花園舉行，優選前20名進入決賽。決賽8月27日在立法院舉行，第一名可得20萬元獎學金；第二名2位，各得10萬元；第三名3位，各得5萬元；佳作，各可獲得1萬元獎學金。

「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」啟動記者會在立法院舉行，教育部長潘文忠、文化部次長李靜慧、義美文教基金會總經理高志明等人參與。

灘音吟社、台灣瀛社、中華民國傳統詩學會、天籟吟社、苗栗國學會、貂山吟社、鹿港文開詩社、中華民國古典詩研究社、台北教育大學台灣文學研究所、宜蘭社大等單位多位從事台語、客語漢詩吟唱教學的顧問教師也與會。

游錫堃指出，母語是自我認同的重要連結，亟需大家重視與保存，尤其未來20年是台灣本土語言能否繼續生存的關鍵時代。

他以「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」和「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」為例，感謝各界對年輕學子的引導與用心，相信慢慢一定會出現母語傳承的火苗，也希望讓這火苗愈來愈盛大。

潘文忠說，母語的傳承不是只靠學校教育，也可以透過包括吟唱在內各種方式推動，吸引年輕人學習母語，教育部要對長期投入推動保存母語的教師表示感謝。

李靜慧表示，文化部在「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」和「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」都有機會參與，也在參與活動的過程中，與許多推動母語的前輩們一起努力，讓本土語言、文學修養、台灣史的建構，能夠更為完備。

高志明說，希望能夠看見更多的年輕人投入傳統母語的學習與使用。（編輯：郭無患）1110426