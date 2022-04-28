北市交音樂會29日幻想曲登場 魏靖儀演完當兵去

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比利時伊莉莎白國際小提琴大賽桂冠得主魏靖儀（後右）29日將與台北市立交響樂團及指揮殷巴爾（Eliahu Inbal）（後左）合作演出德國作曲家布魯赫「蘇格蘭幻想曲」，這將是他當兵前最後一場音樂會。（台北市立交響樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月28日

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）應台北市立交響樂團之邀，比利時伊莉莎白國際小提琴大賽桂冠得主魏靖儀將與樂團合作音樂會，演奏德國作曲家布魯赫「蘇格蘭幻想曲」，這也是他當兵前最後一場音樂會。

台北市立交響樂團發布新聞稿表示，魏靖儀是第4度與首席指揮殷巴爾及北市交合作。

28歲的魏靖儀與北市交合作緣起於2021年4月，魏靖儀在短短2日內臨危授命，為小提琴家明茲（Shlomo Mintz）代打演出，深獲樂界好評，也讓殷巴爾直言要持續與這位優秀的年輕音樂家合作。

這次演出的布魯赫「蘇格蘭狂想曲」是魏靖儀代打時提供北市交挑選的口袋曲目之一，足見他對於這首樂作的掌握及自信。

魏靖儀表示，這是他最喜歡的小提琴協奏曲，在每一個不同的年齡階段，都一直影響他。「每一次演奏，都有不一樣的感觸」。

魏靖儀表示，將在這場音樂會後入伍服役，不同於一般音樂家會選擇的文化替代役，魏靖儀選擇了一般兵役陸軍。魏靖儀表示，一開始也沒有把握何時可以拿到兵單，現在兵單在手，已經做好心理準備，之後的幾個月演奏行程也都已經排開，專心當兵。

殷巴爾在下半場則將帶領北市交與TSO合唱團，演出法作曲家拉威爾經典芭蕾舞劇「達芙尼和克羅伊」的第1號及第2號組曲。殷巴爾表示，期待透過不同的曲目安排，持續探索音樂的深度與廣度，並從中探索北市交自己的聲音。

「情弦幻境─殷巴爾與魏靖儀」音樂會將於4月29日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：方沛清）1110428