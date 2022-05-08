「樂來越愛你」音樂會表演者快篩陽 5/8演出延期

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（中央社記者王寶兒台北8日電）「樂來越愛你」電影交響音樂會原訂今天下午在國家音樂廳演出，但主辦單位今天上午接獲演出者快篩陽性通知，音樂會將延期舉辦，並於10日公告延期後續措施。

「樂來越愛你」電影交響音樂會由牛耳藝術主辦，今年演出由指揮家吳曜宇指揮NSO國家交響樂團，與金曲獎得主爵士鋼琴家許郁瑛合作。

牛耳藝術及NSO今天下午同時於社群平台臉書公告，原訂下午3時的「樂來越愛你」電影音樂會，因上午接獲一名原在5月7日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陰性的演出者通報快篩陽性。經過緊急討論，音樂會將延期舉辦。

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牛耳藝術及NSO透過臉書表示，此次演職人員每日均依照場館防疫規定管理，以確保所有演出相關人員及觀眾健康安全。

至於已訂票的觀眾，牛耳藝術及NSO表示，可保留原票券待延期場次確認後使用，若延期場次公告後不克參加，屆時也可申請全額退票；相關票務事宜將於5月10日下午公告，今天現場恕無法受理臨時的退換票事宜，「預計將在今年夏天再將LA LA LAND的精彩帶給大家。」（編輯：張雅淨）1110508