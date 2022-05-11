吳牧青指文化部施壓 謝春德：除名是我的決定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

策展人吳牧青（圖）11日由時代力量立委陪同在立法院舉行記者會，質疑文化部長李永得不滿他曾寫評論批評，以預算支持權要求藝術家謝春德將他從台北表演藝術中心開幕季節目「NEXEN未來密碼」中除名。中央社記者徐肇昌攝 111年5月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟、王寶兒台北11日電）策展人吳牧青今天質疑文化部長李永得以預算支持權，把他從作品中除名，但藝術家謝春德在社群網站臉書（Facebook）表示，除名是他的決定。

李永得稍早在立法院接受媒體聯訪表示，他一向不做這種事。事情非常單純，謝春德於台北表演藝術中心開幕季節目「NEXEN未來密碼—浮光疊影劇場」，台北表演藝術中心給新台幣600萬元，由謝春德邀20、30名藝術家共同創作，最後成本大概約需2000萬元，經文化部評估核定補助部分款項。

吳牧青5日在臉書發文說，他是「NEXEN未來密碼」的戲劇構作者，但謝春德日前告訴他，聽到節目總製作人陳郁秀轉述李永得意見，指不滿他曾寫評論批評李永得，如果要談文化部預算，可能要從製作團隊名單裡拿掉他。

吳牧青上午在時代力量籍立法委員王婉諭、邱顯智等陪同下舉行記者會播出錄音片段，指謝春德確有提及李永得不滿他批評。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，謝春德在臉書回應「吳牧青操作媒體，行私欲指控」，他只是做了個假設，吳牧青就步步為營進行一連串動作，甚至在未告知情況下，偷錄音（有計劃的誘導）當天談話，以為脅迫使用，也要他偷錄前往文化部開會內容。

謝春德說，以這種心思行事為人，他覺得不應繼續留吳牧青在團隊裡，否則具威脅性及傷害力，經和執行製作人討論後，決定終止吳牧青在團隊的工作，且台北表演藝術中心開幕記者會名單的除名也是他的決定。（編輯：李明宗）1110511