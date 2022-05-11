策展人質疑以預算施壓 李永得反駁

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遭策展人吳牧青質疑以預算施壓的文化部長李永得（圖）11日表示，不會威脅哪個團隊如果有吳牧青就不補助。中央社記者徐肇昌攝 111年5月11日

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（中央社記者王寶兒台北11日電）遭策展人吳牧青質疑以預算施壓的文化部長李永得今天說，他對吳牧青「一向評價不高」，這是事實，但不會威脅哪個團隊如果有吳牧青就不補助，也不會補助後要求除掉吳牧青名字。

吳牧青5日在社群網站臉書（Facebook）發文表示，他是演出計畫「NEXEN未來密碼」的戲劇構作者，卻輾轉得知李永得稱如果要談文化部預算，可能要把他從製作團隊名單裡拿掉。

李永得上午在立法院接受媒體聯訪表示，他一向不做這種事，從文化部同仁簽過的公文可證明，公文註明參與共同製作影像團隊就有吳牧青的名字，他照樣批可。

他說，事情非常單純，藝術家謝春德於台北表演藝術中心開幕季節目「NEXEN未來密碼—浮光疊影劇場」，台北表演藝術中心給新台幣600萬元，由謝春德邀20、30名藝術家共同創作，最後成本大概約需2000萬元。

李永得表示，不足部分，謝春德拜會文化部希望協助，經文化部同仁評估，基於多名藝術家共同創作，非常符合積極性紓困相關規定，請同仁評估後，核定補助部分非全部。

他說，謝春德在藝術界、文化界的貢獻，有能力集結那麼多藝術家創作，文化部有責任協助完成作品。

此外，李永得表示，吳牧青提這麼大的控訴，為什麼不事先求證？如果問問他或他的辦公室，就知道有沒有這樣的事。文字工作者基本訓練要事先求證，這麼大的控訴對他非常不公平。（編輯：李明宗）1110511