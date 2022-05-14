書法為起點 黃一鳴作品展盡顯線條美

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（中央社記者王寶兒台北14日電）撇捺之間，成就書法一字一句，藝術家黃一鳴則從書法出發，將筆畫間的線條融入水墨，集結為「碑帖．映象－黃一鳴作品展」，展覽今天開幕。

文化部所屬國立中正紀念堂管理處今天舉辦「碑帖．映象－黃一鳴作品展」開幕記者會，包含書法家杜忠誥、中華文物學會理事長陳筱君、台北市立美術館前館長黃海鳴等多名藝文界人士共同與會。

黃一鳴表示，個人創作源自書法，在傳統書法中，他對線條的「意味」有深刻的體會，於是揉合書法碑學中的粗獷及帖學中的精緻，以錯落造型表現交融與和諧，傳達細緻的生命體悟。

黃一鳴生於1952年，從事創作、推廣書法活動及文物研究逾30年。此次個展展出100件抽象水墨及20件傳統書法作品。「碑帖．映象」水墨系列藉「碑」與「帖」兩種截然不同的張力，體現水墨畫的虛實或剛柔。

中正紀念堂管理處透過新聞稿表示，黃一鳴長期浸淫於書法創作及書史研究，獲有書法創作與理論博士，他將書法藝術內化為個人之生活與修養，令他的字呈現從容不迫的美感。

「碑帖．映象－黃一鳴作品展」從今天起於中正紀念堂展出至7月3日。（編輯：屈享平）1110514