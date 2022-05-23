北美館擴建案啟動 打造台灣首座地下美術館

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（中央社記者王寶兒台北23日電）北美館擴建統包工程20日決標，北美館今天表示，由劉培森建築師事務所與福清營造股份有限公司組成團隊所提出的計畫方案獲選，將打造台灣首座地下美術館，預計於2027年竣工。

台北市立美術館今天下午發布新聞稿表示，「台北藝術園區－台北市立美術館擴建統包工程」是台北市政府積極推動的重大文化建設，緣起於市長柯文哲在2014年興建新美術館的承諾，今年5月11日經評選，順利於20日決標。

北美館表示，計畫將以「花博公園美術園區」為基地，施工範圍6萬2542平方公尺、總樓地板面積4萬4576平方公尺，為獨特的覆土式地下美術館，首開台灣博館界先河；主建築設於地下層，輔以局部地上覆土建築，結合公園景觀，實踐「林中蘊藝，藝中觀林」的設計理念。

北美館表示，未來新館地面為公園綠地，地下是新媒體與跨領域的展演空間，整體規劃兼顧藝術體驗與自然休憩；總經費新台幣52.34億元、統包工程經費44.31億元，以台北市政府所編列預算新建，委由工務局新建工程處代辦，預計於2027年竣工。

將操刀北美館擴建統包工程的劉培森，同時是高雄市大美術館計畫之內惟藝術中心興建的主持建築師，以及台中綠美圖與日本建築師妹島和世、西澤立衛合作的在地建築師。

劉培森透過北美館表示，具指標性意義的北美館，其擴建案不僅是建築工程，更具有探問台灣美術館未來性為何的重要價值。

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至於福清營造股份有限公司則具有相關隧道、橋梁與道路工程經驗，曾獲得「優良隧道工程獎」，亦有多項工程榮獲公共工程金質獎與金安獎等。

此外，關於北美館是否會因擴建影響鄰近交通路線，北美館表示，在團隊的計畫中，因考量中山北路之於台北市深具歷史文化的代表意涵，故而將貨車出入口設置於北側新生北路三段；汽、機車地下停車場配置於基地的南側，出入口位於民族東路分岔口的單行道，預計將路寬8公尺拓寬至10公尺三線道，並沿基地內縮闢建2.4公尺的人行步道，降低民族東路交通的負載量。（編輯：張雅淨）1110523