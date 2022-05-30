彭俊亨接文策院董事長 自比中繼投手繼續努力

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影片來源：攝影看世界

（中央社記者王寶兒台北30日電）文策院首屆董監事任期27日屆滿，首屆董事長丁曉菁今天在文化部長李永得監交下，交棒給第2屆董事長彭俊亨。彭俊亨比喻，自己如棒球場上的中繼投手，會繼續在賽局創造好成績。

文化內容策進院第1、第2屆董監事在文策院舉行交接典禮。彭俊亨會後向媒體表示，去年就任的文策院院長李明哲雖就任一年多，但表現有目共睹，專業人才承擔公共任務，對文化產業是很大的幫助，「我個人也是希望能繼續提名他」。依文策院設置條例，院長任命為董事會職權，他會盡快召開董事會，完成人事案。

第2屆董監事們也依序從李永得手中接過聘函。依「文化內容策進院設置條例」規定，文策院董事會由文化內容專業人士及相關政府代表組成，任期為3年，第2屆董監事任期將自2022年5月28日起至2025年5月27日止。

丁曉菁表示，她感謝文化部和首任董監事們的支持，為文策院第一哩路奠定良好基礎，第一階段大家都對文策院充滿期待，但對於全新組織，大家也充滿疑惑，例如文策院推出的第一桶金和輔導金有什麼不同，為何要創立TCCF創意內容交易大會，是不是好大喜功、亂花錢，她感謝每個提問，都在提醒文策院哪些部分需要社會溝通。

丁曉菁感謝每一名願意在草創時期投入的同事，她期待文策院持續向前，勇敢面對各種千變萬化的挑戰，讓台灣文化內容產業鏈更加完整、走上國際市場。

彭俊亨表示，第1屆董監事是開疆闢土，創立新組織非常不容易，丁曉菁就像棒球場上的先發投手，而他是中繼投手，不能將先發投手的成果搞砸，要在未來賽局創造好成績，是中繼投手要站在原有基礎上與董監事一起努力。

針對接掌文策院董事長的願景，彭俊亨表示，文策院作為行政法人，有清楚的公共任務及組織目標，在產業化、國際化或資源整合的策略目標下，包含將文創產業的投融資制度及體系整合更好、如何讓多元資金挹注、提升原生文化內容的品質與產量、讓IP多元應用、布局全球市場、做好國際行銷、提供業界必要資訊商情等，都是文策院要繼續努力的。

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彭俊亨也期盼，讓文策院成為台灣行政法人組織的好典範，也是好的標竿之一，「要讓大家知道這樣的組織更貼近產業，這些事情不適合交給政府做，不適合交給民間做，那就是文策院來做」。

李永得表示，一個新機構成立，總是會面臨很多挑戰，文策院包含董監事還有全體努力下，在這1、2年非常進入軌道，表現也非常好，建立非常好的基礎。彭俊亨任職為文化部次長時，文策院掛牌成立，對文策院相關運作非常熟悉。文化部未來也將持續全力支持。（編輯：管中維）1110530