北藝中心大貢丸天天換裝 投影藝術開幕前限定

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台北表演藝術中心「倒數計畫」邀請30組藝術家，將視覺藝術作品投影至北藝中心球劇場的建築外牆上，民眾在特定時段行經北藝中心就可看見「最圓」的藝術。（台北市文化局提供）中央社記者陳怡璇傳真 111年6月3日

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北表演藝術中心邀請30組藝術家，將視覺作品投影至球劇場的建築外牆上，直到開幕當天為止，民眾皆可看到最新、最近、最圓的影像藝術。

台北表演藝術中心表示，試營運階段已結束， 現正進行內部優化作業，也宣告即日啟動「All for one 北藝中心開幕投影倒數計畫」與「北藝連通道」。

北藝中心表示，「倒數計畫」邀請30組藝術家，將視覺藝術作品投影至北藝中心球劇場的建築外牆上，直到8月7日開幕當天為止，每天晚間7至10時，透過30組風格迥異、無可設限的視覺作品，完美詮釋北藝中心的未來願景與形象定位。

北藝中心指出，只要在固定時段行經北藝中心，無論步行、駕車或搭乘大眾運輸工具，皆可看見最新、最近、最圓的影像作品，陣容橫跨視覺設計、數位科技、影像傳播、新媒動畫等不同領域。

除了視覺藝術家的參與，倒數計畫也積極邀請民眾加入每晚倒數的行列，新開發「真情大貢丸」濾鏡，規劃7月開放民眾直接自北藝中心官方Instagram下載使用，完成錄影、hashtag「北藝中心真情大貢丸」並公開發表社群動態，便有機會登上巨球。

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此外，位於巨球下方的捷運連通道也將正式啟用，設計概念以北藝中心的延伸空間來規劃，將原有的連通道出口轉向正朝北藝中心，同時沿用一樓公共空間材料，包括穿孔鋁板可透視後方材料，讓通道的空間感受更開闊。

北藝中心執行長王孟超表示，建築師原先並沒有將連通道作為建築設計的一環，考量到當劇院全開、節目滿座，近3000人會於同一時段出入，於是決定把連通道納入整體設計，出口刻意採寬面設計，民眾搭乘電扶梯時巨型球體將直接映入眼簾，直接感受視覺震撼。（編輯：郭諭儒）1110603