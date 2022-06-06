豆莢寶寶兒童音樂會「擊樂星球」暑假開「打」

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）由朱宗慶打擊樂團2團領銜，豆莢寶寶兒童音樂會「擊樂星球」將從暑假開「打」。藝術總監朱宗慶表示，每年都會以打擊樂為媒介，從製作內容不斷創新，提供孩子難忘的體驗。

朱宗慶打擊樂團今天發布新聞稿表示，朱宗慶打擊樂團從1988年推出第一場兒童音樂會，持續以輕鬆方式讓音樂伴隨著孩子們長大。雖然疫情未歇，但豆莢寶寶兒童音樂會仍會持續演出，不會停止音樂教育這條路。

今年新創的「擊樂星球」劇情描述豆莢寶寶DoReMi在使用一個巨大的天文望遠鏡時，竟然被傳送到遙遠的外太空，登上了住著擊樂騎士與精靈的「擊樂星球」，豆莢寶寶必須使用音樂能力闖關冒險，還要邀請現場大小朋友一起修復望遠鏡，幫助擊樂星球集滿能量，豆莢寶寶才有可能回到地球。

「擊樂星球」由朱宗慶打擊樂團團員高瀚諺擔任編劇，高瀚諺是新世代擊樂家，多次獲得國際比賽獎項。這次高瀚諺把過去參與豆莢寶寶音樂會的經驗，善用肢體語言與日常器具等生活中隨處可見的物品，讓觀眾們輕鬆理解節奏、旋律、和聲、音色與速度等音樂元素。

這次演出除了劇情充滿克服困難的冒險之外，曲目也特別設計，這次會以小鼓三重奏、鐵琴二重奏與鍵盤四重奏等不同的重奏組合，讓觀眾們輕易地辨識出各種打擊樂器的特性與魅力。

現場也會加入預錄影像、鋁罐或是怪怪管等新式樂器，讓孩子們發現原來生活周遭的物件，都可能發出有趣的節奏與樂音。

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藝術總監朱宗慶表示，讓孩子從生動有趣的方式去理解音樂，愛上音樂，這是樂團不變的初衷，每年都要帶給孩子最新的演出。朱宗慶說，豆莢寶寶音樂會從最早引進戲劇人才合作，到現在由樂團成員親自策劃，由團員找到最適合與觀眾互動的方式，讓孩子愛上打擊樂。

2022豆莢寶寶兒童音樂會「擊樂星球」全台巡演29場，從8月6日在台北展開演出，巡演包括新北、基隆、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南與高雄全台10縣市。（編輯：屈享平）1110606