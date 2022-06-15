台灣藝術創作結合虛擬實境 曼谷開展盼激盪靈感

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台泰合作策畫的「數位藝術概念美術館『WITHIN台灣VR作品選集』巡展」15日在曼谷開展，民眾透過虛擬實境科技體驗結合聲音和影像的藝術創作。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月15日

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（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）文化部和泰國朱拉隆功大學攜手打造透過虛擬實境（VR）科技呈現的台灣藝術家創作展覽，作品內容包括舞蹈、影像、聲音與電影，策展團隊盼為曼谷藝術界的新生代帶來更多靈感。

文化部駐泰國文化組、財團法人數位藝術基金會及泰國朱拉隆功大學（Chulalongkom University）數位藝術中心共同合作策畫的「數位藝術概念美術館『WITHIN台灣VR作品選集』巡展」，今天在泰國曼谷開展，展期7月17日，駐泰代表處副代表徐蔚民應邀參加開幕式。

展覽透過VR呈現台灣數位藝術創作者結合科技與文化的跨領域作品，作品包含導演陳芯宜與編舞家周書毅共同創作的「留給未來的殘影」、聲音藝術家王福瑞的「 悸動響」，以及編舞家何曉玫的「肉身到虛擬--極相林」 。

展覽搭配「台泰數位藝術交流座談」系列活動，帶領泰國觀眾一同探索台灣電影、聲響藝術與現代舞蹈遇上VR科技帶來的藝術體驗。

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朱拉隆功大學數位藝術中心執行秘書詩麗通（Sirithorn Srichalakom）告訴中央社，2019年造訪台灣時，對相關的展覽印象很深刻，認為這是非常具有實驗性的展覽。

詩麗通說，這套展覽的內容有很多種表現形式，包括聲音、科技和藝術的結合。在當代，藝術已經不再只有單純的美術，需要新的靈感，透過數位科技這個表現工具，藝術可以混合不同的元素。希望藉由這個展覽，給予曼谷藝術界的新生代更多靈感。（編輯：馮昭）1110615

台泰攜手策畫的「數位藝術概念美術館『WITHIN台灣VR作品選集』巡展」15日在曼谷開展，共展出3套台灣的藝術創作。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月15日