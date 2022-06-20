【文化+】因為外行所以內行 美感細胞的再造教科書之旅

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「美感細胞」協會共同創辦人何富菁（右）和陳慕天（左）自大學學生會相識，如今結為夫妻，更是持續推動教科書再造計畫的好夥伴。（攝影：趙世勳）

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持續9年做同一件事情，之於人生而言有點長，但之於推動美感素養的目標來看，其實很短。「美感細胞」由一群畢業於交通大學的校友組成，他們因為理想而聚在一起，只為了讓教科書變得不一樣……

文：王寶兒／攝影：趙世勳／影音：張智彥

也許你知道，歌手王心凌的歌曲《愛你》在中國翻紅，但也許你不知道，有幾本台灣教科書同一時間也在對岸掀起熱烈討論，還被形容「走在了大陸的前面」。

這幾本教科書，讓那些我們以為很熟悉的國語、英語、數學、社會、自然甚至體育課本，好像不太一樣。原來，數學課本可以體驗摺紙樂趣；原來，樹木凹凸不平的紋理可以夾在自然課本中；原來，體育課本還可以變成熱血漫畫。

這幾本教科書，正是出自美感細胞協會（下稱「美感細胞」）推出的教科書再造計畫。

美感細胞不是出版社，創辦人非教育也非設計背景出身，甚至教科書再教計畫推動時，大家都還是22歲、23歲的大學畢業生。他們單純的目標「美感養成」，為看似艱辛的起點添了幾分熱血，一起步就持續走了9年，至今發出上萬本教科書至全台百所各級校園。

交大生歐洲行 頂尖大學兩樣情

這群大學生當年究竟為何可憑一個目標就堅持到現在？美感細胞秘書長何富菁笑說：「我們就是一群很想做事跟辦活動的人。」

何富菁和發起「美感細胞：教科書再造計畫」的共同創辦人陳慕天、張柏韋、林宗諺都是交通大學的畢業生。他們來自不同科系，但於學生會相識，何富菁和陳慕天從大學交往至今，如今已結為夫妻。

觀察現狀、比較差異並集結志同道合者解決問題，是領導者本色，在何富菁眼中，曾在大學擔任學生會會長的陳慕天也有領導者特質。

致力推動教科書再造計畫的陳慕天，曾在2019年獲得「國際素養協會 ILA」（前國際閱讀協會）2019年度人物。（攝影：趙世勳）



他在念交大時參加YEF計畫（國際青年創業領袖計畫），到了英國和丹麥參訪歐洲設計產業，發現大如建築、小如一張DM都處處是細節，處處有美學，由如此繁多的小細節堆疊而成的不同美麗城市，令陳慕天印象非常深刻。

陳慕天說，他看到劍橋大學的招生DM，不管是紙張磅數、校園攝影都美得讓人以為是美術館文宣品，「全世界最頂尖的大學是這樣子包裝它們自己，用各種方法行銷自己，交大招生的DM設計就真的很像路邊傳單。我覺得都是頂尖好學校，為甚麼我們會沒辦法做到這件事情？」

前往芬蘭及挪威當交換生的張柏韋、林宗諺，雖然和陳慕天去的是不同國家，感受卻相當雷同，不管是街邊海報、市場商品包裝的設計精緻度，都讓他們覺得和台灣大不相同。張柏韋更感慨的對陳慕天說：「對他們（外國）而言，他們的60分，是我們心目中的80、90分。」

三人很困惑，持續討論台灣究竟和他國有什麼樣的落差，他們第一個疑惑的是，是台灣設計師不夠好嗎？但發現完全沒有，因為台灣有太多能奪得國際獎項的設計師了，那既然不是設計出問題，又是差在哪個環節？

「我們意識到這個問題不是設計問題，更像是教育與文化養成問題。」陳慕天說，如果你一天背一千個單字，你隔天就忘記了，但若是在一個英語國家生活5年、10年，就能順利學會用口語表達意思，美感也是一樣，若你看多了美的事物，即使隔天忘了，但在充滿美的環境生長，那「美」就會是再正常不過的事物。

意識到問題了，下一步如何解決呢？本著回歸教育的想法，「教科書」成為陳慕天和朋友們討論出的改造首選，在12年國民義務教育下，共有12760小時是人人可以和教科書相處的時間，他們認為，課本是最平權的美感資源。

課本在「美感細胞」團隊眼中，似乎有無限可能，一字排開來更像是設計精美的雜誌。（攝影：趙世勳）

美感來自多元 因為外行賺到的事

「美感細胞」的計畫，並不是跳出來自己開一間教科書出版社。陳慕天等人將美感細胞定位為「第三方的NGO非營利組織」，是研究教育設計與倡議美感教育的平台。

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他們透過和多位設計師推出再造課本，募集資金，將改造後的課本送到各個縣市的城市或偏鄉，再從孩子或教師的回應整理第一線狀況，並傳達給教科書出版社。後來也媒合設計師、教科書出版社相互認識，讓更多不同風格的設計師思維注入教科書設計。

問題是，誰能確定什麼樣的設計才符合每個人心中的美感？（未完，詳自文化+雙週刊第111期「聽說課本不一樣」，6/20上架）