文化部新人事 洪世芳陞任國家人權博物館長

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）文化部宣布國家人權博物館新任館長將由現任文化資源司司長洪世芳陞任。文化部長李永得表示，新任館長洪世芳能發揮博物館及社造專長，持續向國際社會推廣台灣人權發展的故事。

文化部今天發布新聞稿表示，新任國家人權博物館館長洪世芳，現任文化部文化資源司司長，歷任綜合規劃司司長、國立台灣博物館副館長，曾督導主辦2017年全國文化會議並完成「文化政策白皮書」、完成「文化基本法」立法。

洪世芳也在2019年參與全國博物館論壇與「博物館政策白皮書」、首次全國社造大會與「社造政策白皮書」，以及國家鐵道博物館、國家兒童未來館籌備等工作。

李永得表示，洪世芳具公共政策規劃專業，並熟稔博物館經營、社區營造等實務工作，相信在洪世芳帶領下，人權館能與政治受難者前輩、家屬、社區等妥適溝通，讓人權園區及不義遺址保存等工程，兼具完整還原現場及推廣教育功能。

李永得表示，期待國家人權博物館能加速歷史檔案及事件的研究、整理、記錄工作，早日將受難者前輩與家屬一生對抗獨裁者及威權體制的勇氣，完整呈現於國人與世界眼中。

李永得也特別感謝副館長張嬋娟自2021年8月至今代理館長，持續推展業務。（編輯：張雅淨）1110628