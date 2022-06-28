一個公務員的意外死亡 編導黃致凱為觀眾找答案

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故事工廠將推出舞台劇「一個公務員的意外死亡」，編導黃致凱將公務體系當中的「不可說」躍然於劇場，整個舞台劇採雙線結構敘事，深入探討公務職場面對的體制問題。（故事工廠提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月28日

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）一個勇敢站出來吹哨的公務員，能替政府還給老百姓正義，還是成為國家機器碾壓的犧牲者？舞台劇「一個公務員的意外死亡」將在台北國家戲劇院演出，編導黃致凱將帶大家找尋答案。

故事工廠今天發布新聞稿表示，黃致凱將公務體系當中的「不可說」躍然於劇場，整個舞台劇採雙線結構敘事，深入探討公務職場面對的體制問題。

「一個公務員的意外死亡」描述一名性格樸實的公務員，發現他的單位和民間廠商有不正常互動，良心不安的他，看著土地不斷被污染，猶豫是否該站出來檢舉。

接下來有週刊記者接獲爆料，發現一樁公務員魚塭溺斃事件可能並非意外，進而追查土地開發與環境污染之間的利益盤根錯節。知道事情原委的記者，又是否應該將真相公諸於世？

黃致凱表示，全劇以一位平凡公務員的視角為切入點，直擊公務組織中的責任階級分屬，「立意本為防弊的責任劃分，處處暗藏玄機的官僚文化卻讓人無能為力，宛若21世紀的官場現形記。」

被黃致凱訪問的天下雜誌主編劉光瑩在節目單中表示，黃致凱幾個月前帶演員與劇團同事來找她做田野調查，「原來這次要說的故事，是以天下雜誌過去報導過的污泥棄置、廢土流浪記故事為藍本，再結合揭弊卻被免職的地方公務員戴立紳，寫出這齣扣人心弦、峰迴路轉，不到最後決不知道結局的戲。」

劉光瑩表示，黃誌凱對於新聞記者採訪的細節以及環保稽查員的日常，都親自走南闖北做田調，小至「記者採訪時會背怎樣的背包」都問得鉅細靡遺，深怕任何一個小細節做得不到位。「在這個故事，希望大家能看到，在真實世界裡，沒有任何一個人是英雄，沒有任何一個人能獨力改變世界。」

黃致凱說，這次他以黑色幽默的方式，呈現基層公務員在工作中遭遇的荒謬困境，利用台灣民俗說唱藝術中「唸歌仔」的元素，以活潑、節奏明快的風格呈現這齣「勸世喜劇」。

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值得一提的是鄭志偉近年因「火神的眼淚」劇中學長一角備受注目，這次他飾演手執月琴「唸歌」的廟公，擔任說書人牽引重要情節，是這齣舞台劇一大特色。其他演員還包括郭耀仁、方志友、謝瓊煖、狄志杰、是元介、朱宥琳、朱安麗、蔡燦得、陳家逵、陳建凱等等，陣容堅強。

舞台劇「一個公務員的意外死亡」將於7月1日至7月3日演出，地點在台北國家戲劇院，接下來還會到桃園及台中演出，購票請洽TixFun售票系統。（編輯：屈享平）1110628