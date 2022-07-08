台灣漫畫基地特展 從漫畫看百變虎爺

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台灣漫畫基地即日起推出「拜請虎將！百變虎爺創作展」，展出台灣漫畫家、插畫家及動畫團隊的虎爺創作，從虎爺百變姿態看見深入民間的民俗信仰，展期持續至17日止。中央社記者王寶兒攝 111年7月8日

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（中央社記者王寶兒台北8日電）響應農曆虎年，台灣漫畫基地推出「拜請虎將！百變虎爺創作展」，展出台灣漫畫家、插畫家及動畫團隊的虎爺創作，從虎爺百變姿態看見深入大眾的民俗信仰。

展覽包含虎爺在台灣、虎爺出巡中、虎爺辦事中及虎爺上班中等4大展區，從虎爺神祇由來逐步介紹到虎爺的祭祀習俗。而虎爺相關漫畫創作，則有「虎爺起駕：紅衣小女孩前傳」、「冥戰錄」、「神之鄉」及「神明便利商店」等作品展出。

台灣漫畫基地今晚邀請「冥戰錄」漫畫家韋宗成及「神明便利商店」漫畫家謝東霖，以「穿梭在創作裡的百變神祇」為題，分享自身創作中的神明題材，並回憶作品中的虎爺角色設定想法。

「神明便利商店」是描述神明到便利商店打工的故事，其中，虎爺的鼻子為金元寶，個性親民可愛。謝東霖說，虎爺相關資料雖會將虎爺描述為威猛、兇猛的神祇，但祂同時也是兒童和寵物的守護神，因此形象上不將其描繪為凶惡的模樣，為了呼應虎爺是帶財的象徵，鼻子才刻意畫成金元寶。

韋宗成則表示，「冥戰錄」中的虎爺和土地公息息相關，笑稱在漫畫世界觀中，土地公就像是地方角頭的存在，而虎爺就是土地公的二把手。較為有趣的人物關係是，虎爺會怕土地公，土地公怕老婆，土地婆又非常寵虎爺。

輔仁大學宗教系兼任講師張家珩表示，韋宗成在「冥戰錄」中是將虎爺「兄弟」的那面展現出來；謝東霖則是刻畫出看似人畜無害，但必要時刻卻存在感十足的虎爺，這些細節也許對創作者而言只是故事一小部分，但都深刻傳達民俗文化的特色。

「拜請虎將！百變虎爺創作展」即日起於台灣漫畫基地2樓展出至17日。（編輯：陳政偉）1110708