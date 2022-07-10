台灣第一人考上西班牙國家舞團 薛喻鮮：謝謝自己沒放棄

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）精靈幻影舞團團長薛喻鮮、台灣第一人考上西班牙國家舞團，9月將展開新工作。薛喻鮮表示她要將這份榮耀獻給上帝，「還要謝謝自己沒有放棄自己，這一切的不容易，是我寂寞的榮耀」。

薛喻鮮接受中央社記者專訪表示，回台灣工作7年多，這些時間她只能把西班牙的一切都在放心裡很遠的地方，「因為規定的關係，外國人要考西班牙國家舞團（Ballet Nacional de Espana）得要先有居留證明，這一點我一直沒有辦法突破，這也讓我很遺憾，先返台工作。」

薛喻鮮說，今年率領台灣精靈幻舞舞團以作品「卡門波麗露不朽的」中的「永恆的回歸」拿到第31屆西班牙舞蹈及佛朗明哥大賽團體組第一名，她也拿到女舞者獎，這個大獎開啟了很多不可能。

薛喻鮮指出，因為得獎，西班牙國家舞團藝術總監Ruben Olmo認識了她，希望她可以去考西班牙國家芭蕾舞團，經過一番解釋，Ruben Olmo知道薛喻鮮遇到的難題，幫忙請舞團行政去跟西班牙文化部做溝通，希望可以開放沒有居留證的外國人也可以參加考試。

「很謝謝總監，後來我是以實體文件到西班牙文化部去遞件申請，5張文件包括簡歷、照片、護照跟報名表單等，再平常不過的5張紙文件，阻隔了這個夢整整7年。」薛喻鮮說，「當你的渴望即便埋藏在心底深處，上帝會垂聽並將它賜予給你，全宇宙會卯起來幫你。」

薛喻鮮看到名字出現在甄選名單上，才買機票到西班牙考試，「我能夠擁有機會跟大家一起公平競爭，我已經覺得很感恩，很開心」；一路從200多名女舞者中脫穎而出，成為8名入選名單之一，「像做夢一樣」。

薛喻鮮從小就跟舞蹈家母親賀連華習舞，12歲以亞洲第一個華人身分考上西班牙馬德里皇家舞蹈學院，主修西班牙古典舞蹈，2014年畢業；畢業後返國與賀連華一起經營精靈幻影舞團，希望透過教育讓西班牙舞蹈及文化得以扎根台灣。

12歲到西班牙，薛喻鮮從一句西班牙話都不會說，到現在成為考上西班牙國家舞團的第一個台灣人，「西班牙教育看的是潛質跟天賦，不是去看我不會的，因為我不會的，可以在西班牙這裡學習到，這也影響我對待我的學生。如果不是當初皇家舞蹈學院看到我的不一樣，我不會有我現在所經歷的一切。」

未來薛喻鮮除了演出外，她也希望有機會可以學習國家舞團的營運，把這些帶回去給精靈幻影舞團，才能為舞團加分，成為持續進步的養分。

薛喻鮮目前正在西班牙準備各種居留文件、尋找住所，但同步台灣早已安排的演出也持續緊鑼密鼓進行中，她會先返台加入舞團「卡門波麗露不朽的」首演，8月19日及20日在台藝表演廳演出。（編輯：陳仁華）1110710