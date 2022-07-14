池上藝術村駐村藝術家聯展登場 一窺池上好風光

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台灣好基金會在台東池上穀倉藝術館舉辦「寄情與召喚—池上藝術村駐村藝術家聯展」，14日邀請策展人劉永仁（前左）與多名藝術家解說創作過程與故事。中央社記者裴禛攝 111年7月14日

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（中央社記者王寶兒台東縣14日電）台東池上以稻田景色聞名，台灣好基金會長年邀請藝術家赴池上駐村，今年由駐村藝術家劉永仁策畫「寄情與召喚一池上藝術村駐村藝術家聯展」，一窺稻田之外的池上好風光。

「寄情與召喚一池上藝術村駐村藝術家聯展」今天下午在池上穀倉藝術館舉行記者會。台灣好基金會董事長柯文昌致詞表示，自己在全世界走訪好幾十個國家，真沒在哪裡見過像池上穀倉藝術館一樣，是一個從地方長出來、並經過鄉親認同而創造出來的藝術館。

柯文昌表示，池上穀倉藝術館今年推出臺靜農書法展、席德進畫展外，也該是時候將藝術家駐村成果展現給大家，幾年來，「台灣好基金會陸續邀請27名藝術家來到池上，他們感受池上自然節氣、變化，與敦厚樸直的農民為友，創作了一幅幅動人的作品。」

2015年，台灣好基金會認養萬安村和大埔村的老房子，修整再利用後，打造 「池上藝術村」，並邀請作家蔣勳擔任總顧問及首名駐村藝術家。此次「寄情與召喚-池上藝術村駐村藝術家聯展」則邀請2015年至2021年應邀駐村池上藝術村的15名藝術家，共展出涵蓋繪畫、攝影、錄像等47件作品。

展品中可見池上稻田如何影響駐村藝術家們，例如曾獲文化部MIT新人獎的藝術家曾建穎的作品「面壁圖」及「伏虎圖」，靈感來自他和昆蟲、貓等生物共居的經驗，「那時是稻田剛收割完，我駐村工作是在田中央，那些蟲啊、貓啊全部跑去我的屋子，我看到蟲吃蟲，貓也會吃蟲，很像某種縮影。」

攝影家劉振祥則以俯瞰角度拍下的稻田風景「秋成」，還有攝影家張蒼松捕捉農民勞動身影的「胼手胝足」系列，都呈現池上稻田的角落風景。其他藝術家也看見池上的其他魅力，例如蔣勳的大幅油彩畫作「山醒來了」，就描繪山巒環繞的景色。

劉永仁表示，展名命題「寄情」，就是藝術家內在於池上的投射，召喚出藝術家內心的深沉記憶、想像及潛意識的互動，希望透過此展，也能召喚出許多愛好藝術的朋友前往觀展。

「寄情與召喚-池上藝術村駐村藝術家聯展」即日起於池上穀倉藝術館展出至11月6日。（編輯：陳政偉）1110714

「寄情與召喚—池上藝術村駐村藝術家聯展」持續在台東池上穀倉藝術館展出，台灣好基金會14日特別邀請多名藝術家到場，分享在池上創作的故事與感動。中央社記者裴禛攝 111年7月14日

台灣好基金會在台東池上穀倉藝術館舉辦「寄情與召喚—池上藝術村駐村藝術家聯展」，基金會董事長柯文昌（右6）14日邀請多名藝術家出席記者會，分享在池上創作的故事與感動。中央社記者裴禛攝 111年7月14日