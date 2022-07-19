豆莢寶寶兒童音樂會 「擊樂星球」看得見聲音

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）聽見設定的聲響，團員們就開始隨著聲音做肢體表演，要讓小樂迷不只聽見聲音，也「看」得見聲音；朱宗慶打擊樂團2團推出「擊樂星球」豆莢寶寶兒童音樂會，帶著大小樂迷衝上星球，感受擊樂帶來的聲動魅力。

朱宗慶打擊樂團創辦人也是藝術總監朱宗慶今天在記者會上表示，朱宗慶打擊樂團兒童音樂會今年已經邁向35年，陪伴著大小朋友一起成長，「我常在音樂會上看見父母親笑得跟孩子一樣，跟小孩一樣開心，做起兒童音樂會來，更有意義。」

今年兒童音樂會「擊樂星球」由朱宗慶打擊樂團團員高瀚諺負責編劇與主題曲創作，這也創下朱宗慶打擊樂團兒童音樂會劇本與自創曲都由同一人創作的新紀錄。

高瀚諺表示，自己從2012年起幾乎年年參與兒童音樂會的演出，「每一次的兒童音樂會，都是相當珍貴的學習經驗」；高瀚諺說，這個「擊樂星球」的構想他已經醞釀很多年，但要寫出劇本的文字還是需要轉化，「這次我也希望寫主題曲與帶動唱曲，果然寫字還是比較難」。

「擊樂星球」音樂會主題描述豆莢寶寶們在使用望遠鏡時，竟然被傳送到了需要音樂才能維持運轉的「擊樂星球」，上面住的都是擅長演奏的擊樂精靈。隨著豆莢寶寶的到來，把組成音樂的四大要素「節奏、和聲、旋律、音色」集合起來，幫助星球恢復能量，也找到回家的路。

高瀚諺表示，他很感謝他自己「接下任務，沒有放棄」，「我就想說好或不好，我都要衝衝看」，他說他的創作靈感來自朱宗慶；最後看到彩排，高瀚諺自己很感動，「我也很慶幸自己有像豆莢寶寶一樣『堅持下去』，完成了這個作品！」

今天彩排記者會上，團員們笑容可掬，親切大方，更重要的是口條清晰，肢體動作與音樂節奏結合，一氣呵成，充滿了年輕世代才有的青春活力；現場演奏的「小星星」更讓古典音樂結合打擊樂，有了優雅的質感。朱宗慶打擊樂團2團助理藝術總監陳宏岳表示，希望大小朋友透過聆聽、互動加上肢體唱跳，接觸打擊樂、喜歡打擊樂，跟著打擊樂來一趟奇幻之旅。

除了旋律動聽之外，這場音樂會上也加上小鼓三重奏、鍵盤四重奏等不同重奏組合，以及像是鋁罐或是怪怪管等獨特聲響，要讓大小樂迷感受打擊樂的多元活力。

2022豆莢寶寶兒童音樂會「擊樂星球」將從8月6日起在台北展開演出，之後將巡迴新北、基隆、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南與高雄等縣市。（編輯：陳仁華）1110719