中研院保存馬太鞍部落文物逾60年 9月回鄉展出

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花蓮馬太鞍部落有500多件文物放置中研院協助保存及記錄，部落耆老20日與中研院簽訂文物借展合約書，將於9月3日讓部分文物回娘家展出。中央社記者張祈攝 111年7月20日

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮馬太鞍部落有500多件文物放置中研院協助保存及記錄，部落耆老今天與中研院簽訂文物借展合約書，將於9月3日讓部分文物回娘家展出，其中包含歷史悠久的末代領袖大禮冠頭帽。

1960年代中研院民族所成立之初，曾到阿美族馬太鞍部落進行田野工作，蒐集到最後一代部落領袖撒巴勒奧家族（sapalengaw）傳承故事，留下珍貴的口述歷史調查、影像紀錄，也帶回500多件服裝、器具等文物研究。馬太鞍部落向中研院申請，選定48件文物及1件田野筆記手稿帶回部落展出。

大馬太鞍社區發展協會理事長張宏政表示，「心繫Fata'an共作展」將於9月3日於消防局光復消防分隊舊廳舍展出，返鄉文物包含撒巴勒奧家族留下的大禮冠頭帽、服飾等離家60多年的文物，預計展出6個月。

馬太鞍部落會議主席蔡義昌說，過去並不清楚文物如何保存，很多竹製品、木製品都被當柴火燒了，希望透過文物展，勾起族人重視文物保存，讓年輕族人學習祖先智慧。

中央研究院民族學研究所博物館主任郭佩宜接受媒體聯訪指出，共作展籌備期間，團隊多次與部落開會、討論，館內人員修復文物過程全程直播讓族人參與，族人可直接與文物修復師對話。

馬太鞍部落領袖大禮冠頭帽是地位標誌，帽上釘有貝殼串、巨型山豬獠牙及大冠鷲羽毛。郭佩宜分享，修復過程中，末代領袖撒巴勒奧家族後代何德信特別帶著2支羽毛來到中研院，希望能幫上忙，看到祖父的大禮冠保存完善，他頻頻向館內人員致謝。

郭佩宜說，共作展尊重部落的詮釋權，由族人自行選擇認為重要的文物，展出後由部落敘述文物故事，希望透過展示為文化傳承帶來新的動力、契機。

馬太鞍部落族人蔡依靜（Lamen Panay）說，中央補助興建的豐羽計畫基地今年開工，規劃有文化展區，希望完工後，每年豐年祭前可固定舉辦文物展，讓文物和族人一同回娘家團聚。（編輯：陳仁華）1110720