「劇場不斷氣」成果發表 80名學員共度疫情難關

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紙風車文教基金會「劇場不斷氣 一起活下去」人才培力共創計畫，自6月20日起展開為期1個月的課程，20日下午在台北國家劇院舉行成果發表，學員開心展現進修成果。中央社記者趙世勳攝 111年7月20日

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）紙風車文教基金會發起「劇場不斷氣、一起活下去」人才培力共創計畫，攜手文化部與企業界共同留住表藝人才，80名學員今天在台北國家劇院舉行成果發表會，用演出訴心聲，也感謝幫助他們撐過疫情的天使。

紙風車文教基金會董事長李遠（小野）今天在成果發表會上表示，現場學員只有80人，卻能製造千軍萬馬充滿力量的聲音，「戲劇正是表演藝術中最重要的元素，我看見學員正向的態度，令我非常感動。」

這次成果發表以「為什麼是劇場」為主題，學員們以自身經驗與課堂上學習的感想，80名學員分為11組，技術組負責燈光、音響、道具等製作執行；演出組從編導、排練到演出，訴說自己對劇場的堅持和渴望。

80名學員發揮一個月集訓學習成果，一塊布就可以創造一個新世界，拿起掃把就可以當文武場，其中有一段「大風吹」，當演員們說出「吹想要轉換跑道的人」、「吹想要留在劇場的人」、「吹有在做外送的人」，都讓在場的人感受到COVID-19疫情對於表演藝術產業帶來的困境。

文化部次長蕭宗煌表示，在疫情期間，很多團隊都只想到自己，但有一個團隊想到別的事情，希望能夠透過各種系統幫助表演藝術界發展，那就是紙風車，「他們不想到如何補貼自己，而是讓大家能撐過疫情，繼續撩下去，我覺得很感動。」

這次紙風車「劇場不斷氣」計畫號召受疫情影響的「劇場自由工作者」進修上課，可領「實務共創工作費」新台幣3萬元，課程從6月20日起為期一個月，幫助這些藝術工作者有時間找尋自我。

學員鄭之恆分享，他念的是師大中文系，但畢業後很想做表演藝術工作，現在除了在線上幫助外國人學說中文之外，這一個月讓他領到了工作費，認識了表演藝術產業，還幫外婆換一扇1萬2000元的新紗門，感覺自己有對得起家人。

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學員翁淑華也分享，原以為燈光變色是一個個顏色疊加，「經過老師講解才了解燈光是用減法，這跟平常認知的不同，上了課學到很多知識。」

紙風車劇團創辦人李永豐表示，疫情突然來襲，整個協助表演藝術產業的計畫從起心動念到執行很趕，但很感謝文化部跟中國信託商業銀行長年以來對公益、藝文不遺餘力，「紙風車文教基金會黃子成董事不把演員當演員，而是當成自己兒女在疼愛，這些都給我們很多力量繼續走下去。」（編輯：張雅淨）1110720

紙風車文教基金會「劇場不斷氣：一起活下去」人才培力共創計畫在為期1個月的課程後，20日下午在台北國家戲劇院安排學員進行成果發表，透過演出呈現疫情期間劇場人不放棄的精神。中央社記者趙世勳攝 111年7月20日

紙風車文教基金會「劇場不斷氣 一起活下去」人才培力共創計畫今年共有80名正取、5名備取學員，20日下午在台北國家戲劇院進行成果發表，邀請學員秀出進修成果。中央社記者趙世勳攝 111年7月20日

紙風車文教基金會發起「劇場不斷氣 一起活下去」人才培力共創計畫，20日下午在台北國家戲劇院舉辦成果發表記者會，學員及與會來賓開心大合影。中央社記者趙世勳攝 111年7月20日

紙風車文教基金會「劇場不斷氣 一起活下去」人才培力共創計畫成果發表記者會20日下午在台北舉辦，劇團學員現場演出，展現疫情期間仍不放棄表演的熱忱與活力。中央社記者趙世勳攝 111年7月20日

紙風車文教基金會發起「劇場不斷氣、一起活下去」人才培力共創計畫，盼留住劇場工作人才，20日下午在台北舉行成果發表，基金會董事黃子成（中）出席與會，致詞勉勵學員。中央社記者趙世勳攝 111年7月20日

紙風車文教基金會「劇場不斷氣、一起活下去」人才培力共創計畫20日下午在台北國家戲劇院舉辦成果發表記者會，文化部次長蕭宗煌（中）出席並致詞。中央社記者趙世勳攝 111年7月20日