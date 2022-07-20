「劇場不斷氣」成果發表 80名學員共度疫情難關
（中央社記者趙靜瑜台北20日電）紙風車文教基金會發起「劇場不斷氣、一起活下去」人才培力共創計畫，攜手文化部與企業界共同留住表藝人才，80名學員今天在台北國家劇院舉行成果發表會，用演出訴心聲，也感謝幫助他們撐過疫情的天使。
紙風車文教基金會董事長李遠（小野）今天在成果發表會上表示，現場學員只有80人，卻能製造千軍萬馬充滿力量的聲音，「戲劇正是表演藝術中最重要的元素，我看見學員正向的態度，令我非常感動。」
這次成果發表以「為什麼是劇場」為主題，學員們以自身經驗與課堂上學習的感想，80名學員分為11組，技術組負責燈光、音響、道具等製作執行；演出組從編導、排練到演出，訴說自己對劇場的堅持和渴望。
80名學員發揮一個月集訓學習成果，一塊布就可以創造一個新世界，拿起掃把就可以當文武場，其中有一段「大風吹」，當演員們說出「吹想要轉換跑道的人」、「吹想要留在劇場的人」、「吹有在做外送的人」，都讓在場的人感受到COVID-19疫情對於表演藝術產業帶來的困境。
文化部次長蕭宗煌表示，在疫情期間，很多團隊都只想到自己，但有一個團隊想到別的事情，希望能夠透過各種系統幫助表演藝術界發展，那就是紙風車，「他們不想到如何補貼自己，而是讓大家能撐過疫情，繼續撩下去，我覺得很感動。」
這次紙風車「劇場不斷氣」計畫號召受疫情影響的「劇場自由工作者」進修上課，可領「實務共創工作費」新台幣3萬元，課程從6月20日起為期一個月，幫助這些藝術工作者有時間找尋自我。
學員鄭之恆分享，他念的是師大中文系，但畢業後很想做表演藝術工作，現在除了在線上幫助外國人學說中文之外，這一個月讓他領到了工作費，認識了表演藝術產業，還幫外婆換一扇1萬2000元的新紗門，感覺自己有對得起家人。
學員翁淑華也分享，原以為燈光變色是一個個顏色疊加，「經過老師講解才了解燈光是用減法，這跟平常認知的不同，上了課學到很多知識。」
紙風車劇團創辦人李永豐表示，疫情突然來襲，整個協助表演藝術產業的計畫從起心動念到執行很趕，但很感謝文化部跟中國信託商業銀行長年以來對公益、藝文不遺餘力，「紙風車文教基金會黃子成董事不把演員當演員，而是當成自己兒女在疼愛，這些都給我們很多力量繼續走下去。」（編輯：張雅淨）1110720
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