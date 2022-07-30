與雲門共舞社區巡演 8/6花蓮起跑

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「與雲門共舞」社區巡演8月起每週末將走訪花蓮、雲林、南投及台南等地，首站到花蓮火車站，70分鐘演出呈現雲門經典作品選粹。（雲門舞集提供）中央社記者張祈傳真 111年7月30日

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）雲門舞集與國泰金控合作，推出「與雲門共舞」社區巡演，首站將於8月6日、7日於花蓮火車站演出，即日起開放官網報名，演出視現場出席狀況，開放現場候補進場。

雲門舞集發布新聞稿指出，「與雲門共舞」社區巡演8月每週末依序至花蓮火車站、雲林體育館、南投日月潭向山遊客中心及台南市立圖書館新總館，4縣市共演出8場次。

「與雲門共舞」由雲門舞集藝術總監鄭宗龍編排，70分鐘演出呈現雲門經典作品選粹，搭配耳熟能詳的音樂，讓民眾近距離欣賞，也能與舞者互動。

花蓮場選在花蓮火車站前站結合具有山脈意象的「迎賓傘」下演出，與中央山脈相映；演出時間為8月6日、7日下午4時至5時10分。

雲門舞集媒體公關廖紹伶接受媒體採訪指出，「與雲門共舞」各場次採官網報名，花蓮場還有名額，限額主要是為了控管人流，若報名額滿，視當天入場狀況，開放現場候補。

雲門舞集指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年的戶外公演，也將於9月10日、17日分別於彰化縣立體育場、台北兩廳院藝文廣場登場，演出最新舞作「霞」。（編輯：張芷瑄）1110730